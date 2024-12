Manca poco ormai all’apertura della finestra invernale del calciomercato e molte compagini di Serie A dovranno necessariamente intervenire per puntellare alcuni reparti

Praticamente tutte le squadre che occupano le zone alte di classifica saranno chiamate ad alcuni interventi mirati per rinforzare le proprie rose. Quando non sono le prestazioni a deludere, ci sono gli infortuni a guastare la festa, proprio come nel caso del Napoli che si è trovato improvvisamente senza Buongiorno: il ragazzo è alle prese con una frattura ai processi traversi di due vertebre. La riabilitazione non sarà una passeggiata, trattandosi di un trauma spinale, per cui si prospetta almeno un mese di stop. Se a questo poi aggiungiamo il tempo necessario per riprendere la forma, andare a riparare nel mercato di gennaio sembra l’unica soluzione per Antonio Conte.

La dirigenza già si starebbe muovendo alla ricerca di profili di un certo livello, capaci di sostituire il difensore ex Torino che finora si era comportato molto bene in campionato. Sono infatti quindici le presenze per Buongiorno, che può vantare anche un gol nel suo score personale. Antonio Conte ha chiesto più volte qualche sforzo in più da parte di De Laurentiis per intervenire praticamente in ogni reparto, però stavolta l’ex allenatore della Juventus avrebbe deciso di fare uno sgarbo proprio alla sua ex squadra.

Conte punta Skriniar e Kiwior, Juve avvisata

Non sarà contenta la Juventus delle mosse di mercato del Napoli perché Skriniar e Kiwior, due obiettivi di Motta, pare siano finiti sul taccuino dell’allenatore pugliese. I bianconeri stanno seguendo da vicino i due profili da qualche tempo ormai, ma a questo punto dovranno affrettarsi ad intavolare qualche trattativa concreta. Milan Skriniar gradirebbe sicuramente la meta partenopea vista la presenza di Conte, con il quale ai tempi dell’Inter ha già avuto modo di conoscere il mister e di uscire da vincente. Al PSG non sta trovando spazio e le 5 partite giocate finora sono troppo poche per convincerlo a restare in terra francese, nonostante la partecipazione alla Champions di cui però farebbe a meno pur di giocare.

C’è però da risolvere il problema ingaggio e non è questione da poco. L’altro nome che si è fatto prepotentemente strada è quello di Jakub Kiwior, obiettivo ben più promettente, ma anche ben più difficile e costoso. Il ventiquattrenne in forza all’Arsenal ha preso parte a 13 partite tra tutte le competizioni e fornito 2 assist, ma non è escluso che possa lasciare Londra per trovare nuovi scenari con cui confrontarsi. Il progetto del Napoli è comunque interessante e la presenza di Antonio Conte rimane comunque una garanzia per i nuovi acquisti.