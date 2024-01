Biathlon, sprint femminile Oberhof 2024: risultati e classifica, vince ancora Braisaz-Bouchet, settima Vittozzi

I risultati e la classifica della sprint femminile di Oberhof, valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 di biathlon. La prima gara dell’anno solare ha visto la vittoria della francese Justine Braisaz-Bouchet, al quarto successo consecutivo dopo il dominio di Lenzerheide. Seconda posizione per la tedesca Franziska Preuss, che chiude a 4″4 dalla vincitrice, due decimi davanti ad un’altra transalpina come Sophie Chauveau, al primo podio in carriera. Quarta la svedese Magnusson, davanti all’altra teutonica Hettich e alla norvegese Knotten. Buona prova di Lisa Vittozzi, che realizza un 9/10 al poligono ma non riesce a tenere il ritmo della francese sugli sci e chiude in settima posizione. Giornata memorabile per la selezione francese, che piazza ben 5 atlete nelle prime dieci: la debuttante Richard che chiude in ottava posizione, davanti a Jeanmonnot e Simon.

Per quanto riguarda le altre italiane, Comola ha chiuso con un ottimo quattordicesimo posto a 53″ da Braisaz, anche grazie al 10/10 al tiro che le vale il miglior risultato in carriera nella sprint. Carrara è ventinovesima a 1’46”, Auchentaller cinquantottesima a 2’45”. Fuori dall’inseguimento Trabucchi e Passler, rispettivamente sessantacinquesima e sessantottesima.

