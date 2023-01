Biathlon, risultati e classifica staffetta femminile Ruhpolding 2023: vince la Norvegia, Italia terza

La Norvegia vince la staffetta femminile di Ruhpolding, valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2022/23. La squadra scandinava ha preceduto la Germania di circa 15 secondi, e l’Italia, terza a 33.5 di ritardo dalla testa.

Ottima gara dunque per le azzurre Comola, Vittozzi, Passler e Wierer, che hanno concluso la gara senza giri di penalità e con solo quattro errori al poligono. Le italiane sono state sempre tra le prime durante la gara, con ottime frazioni da parte di tutte le atlete del quartetto. La staffetta è stata aperta da Samuela Comola, che ha dato il cambio a Lisa Vittozzi in quinta posizione. Quest’ultima è stata autrice di una seconda frazione di livello, che ha permesso all’Italia di recuperare dal quinto al secondo posto. Rebecca Passler ha poi mantenuto le posizioni e Dorothea Wierer ha chiuso in terza posizione, venendo scavalcata solo durante l’ultimo giro da una lanciatissima Herrmann.

LA CLASSIFICA:

1.Norvegia 1:08:17.3

2.Germania (+15.3)

3.Italia (+33.5)

4.Svizzera (+36.3)

5.Repubblica Ceca (+57.6)

6.Francia (+1:20.1)

7.Svezia (1:25.4)

8. Estonia (+2:21.9)

9. Austria (+2:47.1)

10. Finlandia (+3:00.3)