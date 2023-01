Everton, il cda invitato a non presentarsi a Goodison Park per motivi di sicurezza

In vista della sfida contro il Southampton, l’Everton ha reso noto che il suo cda è stato invitato a disertare Goodison Park per ragioni di sicurezza. Allo stadio è infatti prevista una contestazione da parte dei tifosi, delusi dal rendimento del club da un paio di mesi a questa parte. Al fine di preservare la propria incolumità, dunque, i membri del cda non dovrebbero essere presenti. “I membri del consiglio hanno ricevuto le istruzioni a seguito di una corrispondenza dannosa e inaccettabilmente minacciosa ricevuta dal club e dei crescenti episodi di comportamento antisociale, inclusa una aggressione fisica mirata, nelle recenti partite casalinghe” si legge nel comunicato.