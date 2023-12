Biathlon, risultati e classifica dell’inseguimento femminile di Hochfilzen 2023: vince E. Oeberg, Vittozzi quarta

Una straordinaria Elvira Oeberg vince l’inseguimento femminile di Hochfilzen 2023, seconda gara individuale della seconda tappa di Coppa del Mondo di biathlon. Sulla distanza dei 12.5 km il fenomeno svedese commette un solo errore nella prima serie a terra, poi è implacabile agli altri poligoni e sugli sci come di consueto vola, andandosi a prendere il successo. Seconda con il miglior risultato di carriera è la svizzera Lena Haecki-Gross, terza la norvegese Tandrevold, ora leader della classifica generale.

Nel primo giro il tandem di testa E. Oeberg/Tandrevold non forza e dietro Lisa Vittozzi e Lena Haecki/Gross guadagnano 10 secondi dalla vetta. Al primo poligono sbagliano le due davanti, mentre una velocissima Haecki e Lisa sono precise e si portano in testa, a 10 secondi dalle altre. Passano tutte indenni il secondo poligono, mantenendo un duello a quattro a pochi secondi di distanza.

Sbagliano al terzo poligono Haecki e Vittozzi, senza errori invece Tandrevold ed E. Oeberg. Lisa molto più conservativa con lo shooting time in questa gara. Al quarto poligono Elvira Oeberg chiude senza errori e si avvantaggia. Tandrevold rallenta per problemi alla carabina e chiude la quarta serie al pari di Haecki, prevedendo un duello nell’ultimo giro. Zero anche per Vittozzi che però è staccata dalle altre.

Al traguardo vince Elvira Oeberg con 29’44″6, seconda Haecki che stampa Tandrevold sul finale. Quarta Lisa Vittozzi a 32″. Top 5 per Simon con una buona gara, sesta Hanna Oeberg con una fantastica rimonta ed il 20/20.

Per l’Italia, una Dorothea Wierer in ripresa chiude la gara con due errori in 17esima posizione a +3’01″3. Una fantastica Beatrice Trabucchi chiude senza errori la sua gara in 30esima posizione, raggiungendo i punti alla sua quinta gara in CdM. Male invece Comola, che con quattro errori chiude in 52esima posizione.

RISULTATI INSEGUIMENTO HOCHFILZEN

Elvira Oeberg (SWE) 29’44″6 Lena Haecki/Gross (SWI) +11.2″ Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) +13″9 Lisa Vittozzi (ITA) +32″0 Julia Simon (FRA) +1’01″5 Hanna Oeberg (SWE) 1’14″6 Karoline Offigstad Knotten (NOR) +1’33″9 Justine-Braisaz Bouchet (FRA) +1’46″1 Anna Magnusson (SWE) +1’48″9 Anna Gandler (AUT) +1’52″9

17. Dorothea Wierer (ITA) +3’01″3

30. Beatrice Trabucchi (ITA) +3’47″9

52. Samuela Comola (ITA) +5’32″8