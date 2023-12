Serie B 2023/2024, Venezia battuto 1-0 dalla Cremonese: il Parma domani può prendersi il primato solitario

Il Venezia perde dopo cinque vittorie consecutive e regala al Parma l’occasione per prendersi il primato solitario. La Cremonese batte 1-0 la formazione di Paolo Vanoli nonostante l’inferiorità numerica dal 51′ per il rosso diretto ad Antov. In 10 contro 11 la squadra di Stroppa non perde solidità e all’81’ realizza il gol vittoria con Ravanelli. Per i grigiorossi c’è il balzo in classifica a quota 29 punti, a -4 dal Venezia, che domani deve tifare Palermo contro il Parma per evitare di perdere la vetta della classifica.

Dopo la sconfitta di Brescia, la Sampdoria torna a vincere. La squadra di Andrea Pirlo batte 2-0 il Lecco con una doppietta di Sebastiano Esposito e scaccia l’incubo di una nuova mini crisi come quella d’avvio stagione, tornando ad offrire i buoni segnali che si erano visti nelle tre vittorie di fila su Spezia, Modena e Palermo. Quinto successo consecutivo per il Cittadella che supera 2-0 il Cosenza. Decisivi i gol di Vita (12′) e Salvi (27′). Torna ai tre punti il Bari che vince 2-1 in casa col Sudtirol (in 10 dal 15′ per rosso a Cuomo). Al 25′ Sibilli sblocca il risultato su rigore, ma Vinetot pareggia al 36′. A regalare i tre punti ai pugliesi ci pensa Di Cesare al 71′. Vittoria preziosa in chiave salvezza per la Ternana che supera 2-1 il Feralpisalò con i gol di Di Stefano e Lucchesi, mentre lo Spezia aggancia a 13 punti l’Ascoli, battuto dagli aquilotti per 2-1 con le reti di Verde (rigore) e Hristov.

14:00 – Ternana-Feralpisalò 2-1 (42′ Di Stefano, 52′ Tonetto, 68′ Lucchesi)

14:00 – Sampdoria-Lecco 2-0 (39′ e 71′ Esposito)

14:00 – Cremonese-Venezia 1-0 (81′ Ravanelli)

14:00 – Cittadella-Cosenza 2-1 (12′ Vita, 27′ Salvi)

14:00 – Bari-Sudtirol 2-1 (25′ rig. Sibilli, 36′ Vinetot, 71′ Di Cesare)

14:00 – Ascoli-Spezia 1-2 (22′ rig. Verde, 51′ Bellusci, 89′ Hristov)