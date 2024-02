LIVE – Inseguimento femminile Nove Mesto Mondiali 2024 biathlon: AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Il live e la diretta testuale dell’inseguimento femminile di Nove Mesto, gara sulla distanza dei 10 km valevole per i Mondiali 2024 di biathlon sulla neve ceca della Vysočina Arena. L’Italia punta tutto su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, che possono recitare un ruolo importante dopo aver chiuso la prova sprint rispettivamente in settima e in decima posizione. Presenti anche Samuela Comola e Michela Carrara, che sono costrette a rincorrere. Le favorite d’obbligo sono le transalpine Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet, Lou Jeanmonnot e Sophie Chauveau. Possono puntare al podio anche la sorpresa lettone Baiba Bendika, la teutonica Franziska Preuss e le sorelle svedesi Elvira e Hanna Oeberg. Sono più indietreggiate, invece, le norvegesi Juni Arnekleiv, Karoline Offigstad Knotten e Ingrid Landmark Tandrevold. Data la potenza dei materiali scandinavi, tuttavia, non è da escludere un rientro prepotente da parte di queste tre campionesse. Sportface.it seguirà l’inseguimento femminile di Nove Mesto, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 14.30.

15.10 – Termina qui la nostra diretta testuale, grazie per averci seguito. Appuntamento alle ore 17.05 con l’inseguimento maschile (clicca QUI per seguire il live)

15.05 – Lisa Vittozzi regala così all’Italia la prima medaglia di questi Mondiali, guastando la festa alla Francia, che conferma le ottime prestazioni della sprint. Dorothea Wierer chiude 21esima con 4 errori complessivi ma una forma sugli sci in crescita. Samuela Comola termina 23esima con un solo errore, mentre Michela Carrara con cinque errori è 33esima.

15.01 – VITTOZZI ARGENTO! Oro a Simon, bronzo Braisaz

15.00 – Braisaz sta recuperando su Lisa Vittozzi, ma sembra che l’azzurra possa difendere la posizione

14.55 – Un errore per Vittozzi, ma sbagliano anche le francesi Chaveau e Braisaz

14.54 – Julia Simon chiude con uno zero rapido e mette in ghiaccio la vittoria, ora spazio alla lotta per il podio

14.52 – Wierer invece manca un altro bersaglio ed è 23esima, un errore anche per Comola (26esima) e due errori per Carrara (42esima)

14.50 – VITTOZZI PERFETTA! Le francesi sbagliano e l’azzurra esce dal poligono in seconda posizione a 46″ secondi da Simon. Sbaglia anche Hanna Oeberg

14.49 – Show di Simon! Poligono rapido e preciso, mentre Braisaz va in tilt e commette tre errori

14.45 – Carrara invece commette altri due errori (3 complessivi) ed è 45esima

14.44 – Due errori per Wierer (19esima) e altro zero di Comola (20esima)

14.43 – ALTRO ZERO DI VITTOZZI! L’azzurra esce con 34″ di ritardo dalla leader Simon, con 4″ da recuperare su Chaveau, autrice anch’essa di un errore

14.42 – Sbagliano le francesi! Un errore sia per Simon che per Braisaz

14.39 – Perfetta nella prima serie anche Comola, 23esima, mentre Carrara commette un errore ed è 42esima

14.37 – Vittozzi pulita senza forzare: esce dal poligono con 57″8 di ritardo. Bene anche Wierer, che è ottava a 1’25”

14.36 – Zero al poligono per il tandem di testa, ma Braisaz esce con 8″ di ritardo da Simon

14.35 – La francese Chauveau sta andando a tutta sugli sci in questo primo giro e recupera sul tandem di testa Simon-Braisaz

14.30 – Si parte! In pista la francese Julia Simon, vincitrice della sprint

14.28 – Al via quattro azzurre: Lisa Vittozzi (+1’06”), Dorothea Wierer (+1’19”), Samuela Comola (+2’20”) e Michela Carrara (+2’32”)

14.25 – Buon pomeriggio amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale dell’inseguimento femminile dei Mondiali di Nove Mesto 2024 di biathlon. Ancora pochi minuti al via