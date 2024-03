Biathlon, Lisa Vittozzi è quarta nell’individuale a Oslo e per la terza volta in carriera conquista la Coppa di specialità

Lisa Vittozzi non riesce a salire sul podio a Oslo e chiude in quarta posizione, ma per la terza volta nella sua straordinaria carriera si aggiudica la Coppa di specialità dell’individuale femminile nella Coppa del Mondo di biathlon. La campionessa sappadina fa il tris dopo le stagioni 2018/2019 e 2022/2023 nella 15 km odierna sulla neve norvegese, riuscendo a scavalcare una Lena Haecki che invece commette un disastro completo sin dal primo poligono e dice addio a ogni chance. Con un gran ultimo giro Lisa – che ha chiuso con un paio di errori al tiro – riesce a rispondere all’attacco di un’altra diretta concorrente quale Vanessa Voigt e allo stesso tempo a gestire il vantaggio in classifica sulla vincitrice Tandrevold, che trionfa davanti al suo pubblico e allunga sempre più nella classifica generale. Sul podio, dietro di lei, ci salgono Elvira Oeberg e un’altra beniamina di casa come Ida Lien.

Una gara che ha visto un’unica dominatrice in Tandrevold, con diverse outsiders che hanno provato l’exploit fino alla fine in una prova in cui molte altre contendenti al podio hanno sbagliato più del solito. E’ il caso di Julia Simon, che chiude con quattro errori e fuori dalla top-15 e della connazionale Justine Braisaz-Bouchet, che entra nelle 10 ma finisce dietro anche alla nostra Lisa. Migliore delle altre azzurre è Hannah Auchentaller, che trova un piazzamento importante tra le prime 20. A punti anche Samuela Comola.

“E’ sempre una soddisfazione vincere una Coppa del mondo di specialità – ha detto Vittozzi ai canali federali -, ho centrato un altro grande obiettivo per questa stagione e sono contenta di questo trofeo, il terzo nell’individuale sui quattro che ho conquistato. L’anno prossimo mi concentrerò per vincerne un altro in un’altra specialità. In questa gara ho commesso un errore di troppo, forse non sono stata completamente concentrata al poligono, ma ho limitato bene i danni sugli sci”.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

CLASSIFICA FINALE (in aggiornamento)

1. I. Tandrevold (NOR) 44:13.1

2. E. Oeberg (SWE) +28.8

3. I. Lien (NOR) +32.0

4. L. Vittozzi (ITA) +51.2

5. T. Vobornikova (CZE) +1:08.6

6. V. Voigt (GER) +1:19.5

7. J. Braisaz-Bouchet (FRA) +1:25.7

8. S. Chauveau (FRA) +1:42.8

9. A. Magnusson (SWE) + 1:48.8

10. M. Davidova (CZE) +2:01.9

20. H. Auchentaller (ITA) +2:41.4

26. S. Comola (ITA) +3:08.4

44. M. Carrara (ITA) +4:24.8

53. R. Passler (ITA) +4:58.6

54. B. Trabucchi (ITA) +4:59.3