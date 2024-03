Biathlon: Johannes Boe trionfa anche nell’inseguimento di Canmore, Giacomel sesto

L’alieno Johannes Boe trova il decimo successo stagionale nell’inseguimento di Canmore e si aggiudica matematicamente la Coppa del Mondo di biathlon 2023/24 con una gara di anticipo. Il fuoriclasse norvegese timbra così la sua 84esima vittoria in Coppa del Mondo, che gli permette di staccare un’altra leggenda del biathlon come Martin Fourcade, fermo a quota 83. Gara di testa per Boe dall’inizio alla fine, sfruttando il margine colossale guadagnato ieri nella sprint, che gli ha permesso di concedersi anche tre errori al tiro chiudendo con il crono di 34:38.0, nettamente davanti agli inseguitori. Secondo posto per lo svedese Sebastian Samuelsson, che ha regolato in volata il francese Eric Perrot, staccati di oltre 11 secondi dal vincitore. Quarto posto per l’altro transalpino Emilien Jacquelin, che è stato a lungo in corso per il podio ma ha pagato i due errori al penultimo poligono. Quinto un Tarjei Boe sotto tono, che chiude così terzo nella classifica di specialità alle spalle del fratello e di Dale.

Ottimo sesto posto per Tommaso Giacomel, che ha commesso quattro errori al tiro ma nell’ultimo giro è stato il più veloce in pista, recuperando 12″ di svantaggio su Botn. Il norvegese ha chiuso al settimo posto, sverniciato dall’azzurro nel rettilineo finale. Buona prova anche per Lukas Hofer, che ha concluso al 13esimo posto e ha staccato così il pass per la mass start di domani. Più indietro invece gli altri azzurri: Patrick Braunhofer chiude al 30esimo posto con una grande rimonta, mentre Didier Bionaz è 34esimo e Elia Zeni 54esimo dopo le fatiche di ieri.

I RISULTATI DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI CANMORE:

Johannes Thingnes Boe (NOR) 34:38.0 Sesbastian Samuelsson (SWE) +11.2 Eric Perrot (FRA) +11.6 Emilien Jacquelin (FRA) +33.5 Tarjei Boe (NOR) +37.9 Tommaso. Giacomel (ITA) +1:09.3 Johan-Olav Botn (NOR) +1:10.7 Tero Seppala (FIN) +1:45.0 Quentin Fillon Maillet (FRA) +1:57.1 Fabien Claude (FRA) +1:59.5

13. L. Hofer (ITA) +2:13.3

30. P. Braunhofer (ITA) +3:27.0

34. D. Bionaz (ITA) +4:05.9

54. E. Zeni (ITA) +6:31.5