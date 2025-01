La Francia vince la staffetta maschile di Anterselva, tappa della stagione 2024/2025 di biathlon. Il quartetto transalpino, formato da Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot, Emilien Jacquelin,, ha dominato la prova odierna sia al poligono, con soli quattro errori complessivi (2 a terra e 2 in piedi), che sugli sci. Nella lotta alla seconda posizione la spunta la Norvegia sulla Svezia. Sturla Holm Laegreid, Vetle Christiansen e i fratelli Boe conclude a 43″6 dalla vetta. Appena dietro ci sono Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson. Il quartetto prende 44 secondi dalla Francia. Sono però ben quattro gli errori al poligono della Norvegia, che ha sbagliato ben 12 volte al poligono con 5 errori a terra e 7 in piedi. Otto errori per la Svezia, che ha sbagliato le stesse volte al tiro dell’Italia. Discreta prestazione degli azzurri, che hanno commesso troppi errori a terra al netto di un’ottima prova in piedi (solo 3 sbagli). Due errori a testa per Daniele Cappellari, Lukas Hofer, Elia Zeni e Tommaso Giacomel, che ha recuperato 40 secondi volando nell’ultima frazione sugli sci. La rimonta non è bastata per togliere il podio alla Svezia.

La top ten di giornata

Francia 1h13’33″6 Norvegia +43″6 Svezia +44″ Italia +1’03″4 Svizzera +1’54″6 Repubblica Ceca +2’16″6 Germania +3’12″5 Ucraina +3’30″2 Usa +3’41″4 Finlandia +4’00″0

I prossimi appuntamenti, si preannuncia grande spettacolo con i Mondiali

MONDIALI – LENZERHEIDE (SVI)

Mer. 12/02/25 – Staffetta mista – ore 14.30

Ven. 14/02/25 – Sprint femminile – ore 15.05

Sab. 15/02/25 – Sprint maschile – ore 15.05

Dom. 16/02/25 – Pursuit femminile – ore 12.05

Dom. 16/02/25 – Pursuit maschile – ore 15.05

Mar. 18/02/25 – Individuale femminile – ore 15.05

Mer. 19/02/25 – Individuale maschile – ore 15.05

Gio. 20/02/25 – Staffetta singola mista – ore 16.05

Sab. 22/02/25 – Staffetta femminile – ore 12.05

Sab. 22/02/25 – Staffetta maschile – ore 15.05

Dom. 23/02/25 – Mass start femminile – ore 13.45

Dom. 23/02/25 – Mass start maschile – ore 16.05

7. NOVE MESTO (CZE)

Gio. 06/03/25 – Sprint maschile – ore 17.20

Ven. 07/03/25 – Sprint femminile – ore 17.20

Sab. 08/03/25 – Pursuit maschile – ore 14.45

Sab. 08/03/25 – Pursuit femminile – ore 17.40

Dom. 09/03/25 – Staffetta maschile – ore 13.30

Dom. 09/03/25 – Staffetta femminile – ore 16.45

8. POKLJUKA (SLO)

Gio. 13/03/25 – Individuale femminile – ore 15.15

Ven. 13/03/25 – Individuale maschile – ore 15.15

Sab. 14/03/25 – Staffetta mista – ore 13.05

Sab. 15/03/25 – Staffetta singola mista – ore 15.45

Dom. 16/03/25 – Mass start femminile – ore 13.05

Dom. 16/03/25 – Mass start maschile – ore 15.45

9. OSLO (NOR)

Ven. 21/03/25 – Sprint maschile – ore 13.30

Ven. 21/03/25 – Sprint femminile – ore 16.15

Ven. 22/03/25 – Pursuit maschile – ore 13.45

Ven. 22/03/25 – Pursuit femminile – ore 16.05

Ven. 23/03/25 – Mass start maschile – ore 13.15

Ven. 23/03/25 – Mass start femminile – ore 15.45

Le classifiche di Coppa del Mondo

Classifica generale femminile

(aggiornata dopo inseguimento Anterselva)

La classifica aggiornata

Franziska Preuss (GER) 879 punti Lou Jeanmonnot (FRA) 787 Elvira Oeberg (SWE) 571 Julia Simon (FRA) 530 Jeanne Richard (FRA) 526 Oceane Michelon (FRA) 495 Selina Grotian (GER) 482 Suvi Minkkinen (FIN) 459 Justine Braisaz-Bouchet (FRA) 426 Maren Kirkeeide (NOR) 379

13. Dorothea Wierer (ITA) 354

30. Hannah Auchentaller (ITA) 54

33. Samuela Comola (ITA) 149

40. Michela Carrara (ITA) 119

45. Martina Trabucchi (ITA) 96

Classifica generale maschile

(aggiornata dopo sprint Anterselva)

Sturla Holm Laegreid (NOR) 764 Johannes Thingnes Boe (NOR) 761 Eric Perrot (FRA) 544 Emilien Jacquelin (FRA) 543 Sebastian Samuelsson (SVE) 515 Vebjoern Soerum (NOR) 491 Tarjei Boe (NOR) 478 Quentin Fillon Maillet (FRA) 453 Fabien Claude (FRA) 415 Philipp Nawrath (GER) 406

11. Tommaso Giacomel (ITA) 400

29. Lukas Hofer (ITA) 175

42. Didier Bionaz (ITA) 87

62. Daniele Cappellari (ITA) 12