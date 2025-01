A Oberhof è iniziata la settimana e terzultima tappa di Coppa del Mondo di slittino, l’ultima prima di trasferirsi in Asia per il finale di stagione. Nel doppio femminile, Andrea Vötter e Marion Oberhofer, reduci dalla medaglia di bronzo continentale conquistata lo scorso fine settimana, sono quarte per tre soli millesimi di secondo, chiudendo le due manches con il crono complessivo di 1:24.616. Le campionesse in carica si sono rese protagoniste di un piccolo errore di linea a poche curve dal traguardo che non ha permesso loro di salire nuovamente sul podio in una gara che ha visto trionfare la coppia tedesca formata dalle austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp (1:24.135). Al secondo e terzo posto i due tandem tedeschi: Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal (1:24.235) e Dajana Eitberg/Magdaleena Matschina (1:24.613). Out nella seconda run invece Nadia Falkensteiner e Annalena Huber, ottave a metà gara.

1. Egle/Kipp (AUT) 1:24.135

2. Degenhardt/Rosenthal (GER) +0.100

3. Eitberger/Matschina (GER) +0.478

4. Voetter/Oberhofer (ITA) +0.481

5. Forgan/Kirkby (USA) +0.762

6. Storch/Patz (GER) +1.010

7. Upite/Kaluma (LAT) +1.066

8. Chan/Gordon (USA) +1.808

9. Domowicz/Piwkowska (POL) +1.849

10. Steksiv/Mokh (UKR) +2.162

In classifica generale continua il dominio di Egle/Kipp, che quest’oggi ad Oberhof hanno ottenuto la sesta vittoria su sette appuntamenti di Coppa del Mondo. Il duo austriaco sale a 650 punti, con 90 lunghezze di vantaggio su Degenhardt/Rosenthal. Terza posizione per le statunitense Forgan/Kirkby, che con i loro 481 punti hanno un discreto margine di sicurezza sulle nostre Vötter/Oberhofer (395).

EGLE VINCE ANCHE IL SINGOLO

Madeleine Egle domina anche la prova femminile, trionfando per la quarta volta in stagione. L’austriaca chiude le due run odierne in 1:23.117, precedendo di più di un decimo di secondo la tedesca Julia Taubitz e di più di due decimi la svizzera Natalie Maag, anche lei sul podio a Oberhof. Chiudono la top-5 anche Merle Fraebel e Lisa Schulte, mentre la prima delle italiane è Verena Hofer, nona in classifica a +0.889 dalla vincitrice. Eliminata dopo la prima Run Nina Zoeggeler, che ha chiuso con il 22° tempo complessivo, mentre Sandra Robatscher non è partita.

1 13 AUT Egle, Madeleine 1:23.117

2 14 GER Taubitz Julia +0.113

3 6 SUI Maag, Natalie +0.243

4 16 GER Fraebel, Merle +0.300

5 12 AUT Schulte, Lisa +0.325

6 17 GER Berreiter, Anna +0.436

7 7 USA Farquharson, Ashley +0.558

8 4 AUT Schwarz, Dorothea +0.633

9 15 LAT Bota, Elina Ieva +0.681

10 8 LAT Aparjode, Kendija +0.804

Nella generale Egle aumenta leggermente il margine di vantaggio su Taubitz, aggiungendo quindici punti e portandosi +29 sull’avversaria tedesca: 544 contro 515. Più staccata Lisa Schulte con 470 punti, mentre Verena Hofer è la prima italiana in quattordicesima piazza.

NAGLER E MALLEIER NONI NEL DOPPIO MASCHILE

Ivan Nagler e Fabian Malleier ottengono il nono posto in rimonta al termine della prova di doppio maschile che ha completato la prima giornata della seconda tappa stagionale di Oberhof. Tredicesimi a metà gara, gli azzurri sono risaliti grazie al terzo tempo parziale della seconda manche che ha permesso di chiudere la prova con un ritardo di 0″861 dai tedeschi Wendl/Artl, vincitori in 1’22″808 davanti ai connazionali Orlamunder/Gobitz (+0″068) e agli austriaci Steu/Kindl (+0″238). L’altra coppia azzurra formata da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner sono tredicesimi a 1″224.

1. Wendl/Arlt (GER) 1:22.808

2. Orlamuender/Gubitz (GER) +0.068

3. Steu/Kindl (AUT) +0.238

4. Bots/Plume (LAT) +0.341

5. Eggeert/Mueller (GER) +0.366

6. Gatt/Schoepf (AUT) +0.459

7. Mueller/Frauscher (AUT) +0.471

8. Mueller/Haugsjaa (USA) +0.749

9. Nagler/Malleier (ITA) +0.861

10. Chmielewski/Kowalewski (POL) +0.882

Nella generale Wendl a Arlt salgono a 575 contro i 526 di Bots e Plume. Nagler e Malleier sono ottavi con 289 punti.