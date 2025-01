La sciabola azzurra brilla nella Coppa del Mondo di Plovdiv, in Bulgaria. Chiara Mormile conquista la medaglia d’argento, il miglior risultato della propria carriera nel circuito iridato. La 29enne dell’esercito aveva già collezionato tre bronzi, ma non era mai salita sul secondo gradino del podio. Il percorso di Mormile è iniziato con la vittoria per 15-8 contro la francese Tori. Nel turno dei 32, l’azzurra ha battuto la spagnola Navarro per 15-10, per poi sconfiggere la connazionale Alessia Di Carlo in un derby terminato 15-13. Nella fase dei quarti di finale, Mormile ha avuto la meglio sulla nipponica Emura per 15-11, assicurandosi così una medaglia. In semifinale, ha inflitto un 15-8 alla spagnola Martin-Portugues, accedendo alla finale. All’ultimo atto ha sfidato la bulgara Yoana Ilieva, cedendo per 15-11.

Stop agli ottavi per due italiane in gara: Michela Battiston ha finito la prova in nona piazza, Alessia Di Carlo in quindicesima. Mariella Viale ha concluso la gara ventiseiesima, Michela Landi trentaseiesima, Manuela Spica trentasettesima, Carlotta Fusetti in posizione quarantatré, Martina Criscio quarantasette e Eloisa Passaro cinquantatré.

SCIABOLA, COPPA DEL MONDO PLOVDIV – LA GARA MASCHILE

Michele Gallo si è dimostrato il migliore degli italiani in gara, concludendo la prova in undicesima posizione. Tra le fila della compagine maschile, sono mancati all’appello Luca Curatoli e Matteo Neri, alle prese con degli infortuni. Gallo, campione europeo in carica, ha battuto l’ungherese Petrucz nel primo turno per 15-9, per poi battere il giapponese Streets 15-8. L’azzurro si è fermato agli ottavi, venendo piegato dallo statunitense Heatcock per 15-8.

Pietro Torre è stato eliminato ai sedicesimi, classificandosi ventesimo. Luigi Samele, al rientro in gara dopo il bronzo di Parigi 2024, è stato vinto dal nipponico Kato per 15-13, terminando in 33esima piazza. Edoardo Cantini ha invece finito in 48esima posizione. Nella giornata di domani sono attese le due competizioni a squadre. Nella gara femminile, saliranno in pedana Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Manuela Spica e Mariella Viale. In quella maschile, sono attesi Dario Cavaliere, Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi e Pietro Torre.