Biathlon, individuale femminile Ostersund 2023: azzurre da impazzire. Vince Wierer, Vittozzi seconda e con la Coppa di specialità

Dorothea Wierer vince l’individuale femminile di Ostersund, valida per la Coppa del Mondo 2022/23 di biathlon. Grande gara per l’azzurra, efficace sugli sci e senza nessuna errore al poligono. Grazie a questa splendida prestazione, Wierer completa un capolavoro sulle nevi svedesi e diventa anche la prima biathleta della storia italiana a chiudere cinque individuali senza errori. Per lei si tratta della sesta vittoria in carriera nell’individuale.

Secondo posto per Lisa Vittozzi, anche lei veloce sugli sci e precisissima al poligono senza errori, ma costretta ad arrendersi alla connazionale. Poco male visto che può consolarsi con il quarto podio in quattro individuali in stagione, oltre che alla conquista della Coppa di specialità. L’azzurra recupera inoltre terreno in classifica generale su Julia Simon, che resta tuttavia lontana.

Completa il podio la tedesca Herrmann-Wick, capace di precedere proprio Simon e Lunder. Per quanto riguarda le altre azzurre, Hanna Auchentaller ottiene il miglior risultato in carriera, chiudendo 17^. Più indietro Rebecca Passler e Samuela Comola, entrambe con tre errori. Di seguito l’ordine d’arrivo.

LA CLASSIFICA

Wierer (ITA) 0 41:19.6 Vittozzi (ITA) 0 +25.5 Herrmann-Wick (GER) 1 +1:38.8 Simon (FRA) 2 +1:49.5 Lunder (CAN) 0 +2:11.9 Voigt (GER) 1 +2:19.2 Tandrevold (NOR) 2 +2:23.0 Chevalier (FRA) 2 +2:24.6 Knotten (NOR) 0 +2:36.5 Klemencic (SLO) 2 +2:53.5

17. Auchentaller (ITA) 1 +3:22.6

29. Passler (ITA) 3 +4:21.0

39. Comola (ITA) 3 +5:07.2