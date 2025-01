Sulla pista che nel 2026 assegnerà le medaglie olimpiche, Tommaso Giacomel si regala un terzo posto nella sprint di Anterselva da incastonare tra la vittoria di Ruhpolding e i Mondiali di Lenzerheide. Un successo, quello nella mass start tedesca, che sembra essere sempre meno casuale, a maggior ragione dopo una prestazione impressionante, segnata dal miglior tempo sugli sci (rifilati 14 secondi a Ponsiluoma e 18 a Laegreid) e da due errori al poligono. Due sbavature – una a terra e una in piedi – che non lo hanno tenuto fuori da un podio che si è sviluppato in tre secondi: a vincere è Tarjei Boe, che prima si regala il terzo podio stagionale individuale e poi annuncia il ritiro a fine stagione. Preceduto di +0.4 il connazionale Sturla Holm Laegreid, nuovo leader della generale, e proprio Giacomel, terzo a 2”6.

Dopo 1.5 km c’è solo Johannes Boe davanti a Giacomel (+3.2). Anche il 33enne norvegese commette due errori al poligono, equamente distribuiti per serie, ma chiude al nono posto finale a 35”7 dal fratellone dopo essere andato in crisi nell’ultimo giro. Quarta posizione per l’altro norvegese, pettorale numero 64, Martin Uldal, che chiude a 20”5 da Boe, senza essere mai stato in lotta per il podio. Quinta posizione per l’ucraino Dmytro Pidruchnyi (+22”0), davanti allo sloveno Jakov Fak (+26”8), al ceco Vitezslav Hornig (+27”6). Ottavo il francese Eric Perrot (+29”3), mentre l’altro ceco Jonas Marecek (+39”2) completa la top 10.

Tanti buoni motivi per sorridere in casa Italia. Sedicesima posizione per Didier Bionaz (+57”2), mentre è ventinovesimo Lukas Hofer (1’32”). Più indietro Elia Zeni (32°, +1’32”) e Daniele Cappellari (35°, +1’36”), con quest’ultimo che continua a far registrare percentuali altissime al poligono (93% in stagione) con lo 0 al tiro.

PAGELLE

Tarjei Boe 10

Il fratellone chiude con lo zero al poligono e si prende la seconda vittoria stagionale dopo la mass start di Annecy. Poi, ad una settimana dal medesimo annuncio del fratello, annuncia il ritiro.

Laegreid 9

Sotto il sole di Anterselva, splende ancor di più il pettorale giallo. Un solo errore al poligono, terzo miglior tempo sugli sci. Bastano per il podio e per scavalcare Johannes Boe in vetta alla classifica generale.

Giacomel 9.5

A Ruhpolding vinse, oggi arriva terzo. Eppure, il peso dei due risultati è tutt’altro che imparagonabile, anzi. Miglior tempo sugli sci e nono nello shooting time complessivo. Sbaglia sul terzo a terra, poi commette un altro errore in piedi. Con due sbavature, chiude a soli 2”6 da Tarjei Boe. Numeri che forse iniettano anche un piccolo rimpianto, ma non è il momento per pensarci. A Ruhpolding ha trovato la svolta psicologica, appena in tempo per i Mondiali di Lenzerheide. “Un grande sollievo”, dice lui. Ed è vero: a volte il talento si sblocca così. Con un grande sollievo.

Bionaz 7

Secondo miglior risultato individuale dopo il dodicesimo posto di Kontiolahti. Preciso al poligono e carico sugli sci (14° tempo totale).

Johannes Boe 5

Va in crisi nell’ultimo giro. Un +35”7 dettato anche da una condizione atletica calata notevolmente nel finale. Perde la vetta della classifica generale