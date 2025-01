A Engadina, in Svizzera, va in scena la staffetta mista della Coppa del Mondo di sci di fondo. Engadina torna nel calendario della CdM dopo quattro anni di assenza: l’ultima apparizione risaliva al 2021. La prova 4×5 ha visto la partecipazione di diciannove squadre, con un totale di quattordici paesi presenti. La prima staffetta dell’anno è vinta dal primo team svedese, composto da Jens Burman, Emma Ribom, Edvin Anger e Moa Ilar. Il podio è stato completato dalla prima squadra della Norvegia con Paal Golberg, Nora Sanness, Iver Tildheim Andersen e Kristin Austgulen e dal primo quartetto svizzero, formato da Jonas Baumann, Anja Weber, Jason Rueesch e Nadine Faehndrich.

Tutte le nazioni a podio avevano infatti deciso di schierare due squadre, con i norvegesi che si sono rivelati capaci di raccogliere punti importanti: il secondo team ha infatti concluso la staffetta in quarta piazza. L’Italia, rappresentata dall’inedito gruppo composto da Martino Carollo, Martina Di Centa, Paolo Ventura e Maria Gismondi, non ha raggiunto la top ten. Il quartetto tricolore, infatti, si è fermato alla tredicesima posizione. Un risultato che lascia gli azzurri con l’amaro in bocca, dopo essere partiti con il sesto pettorale. La Coppa del Mondo di sci di fondo rimarrà a Engadina fino a domenica 26 gennaio, con ancora due giornate di gara in programma. Successivamente, gli atleti si sposteranno a Cogne, in Italia, dove entreranno in azione tra il 31 gennaio e il 2 febbraio.

STAFFETTA MISTA 4X5 ENGADINA – LA CLASSIFICA