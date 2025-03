Tommaso Giacomel conclude in seconda posizione l’inseguimento di Nove Mesto, confermando di star vivendo un ottimo momento. Infatti, si tratta del quinto podio consecutivo in Coppa del Mondo per l’italiano. Le condizioni meteo in Repubblica Ceca non sono delle migliori e il clima primaverile non giova alla disciplina del biathlon. Nonostante le difficoltà, la gara regala diverse emozioni. Emilien Jacquelin si mette davanti a tutti già nella prima frazione. Alle spalle del francese, Giacomel occupa la seconda posizione e lotta con Johannes Boe.

Sul finale della prova, si rivela cruciale la rimonta sugli sci dello svedese Sebastian Samuelsson, che conclude davanti a tutti dopo un 20/20 al poligono. La sfida per il secondo posto rimane aperta fino al traguardo. Giacomel deve fare i conti con una noia al caricatore del fucile, ma al poligono conclusivo non sbaglia e riesce a conquistare l’argento a 26.4 da Samuelsson. L’azzurro conclude la prova con due errori nello sparo, collezionati nei primi due round. Terza piazza per Johannes Boe, in fallo all’ultimo poligono e con tre errori totali al poligono. Medaglia di legno poi per Fillon Maillet, che ha sbagliato tre volte al poligono e che ha tagliato il traguardo con 45.3 di ritardo. Quinta posizione poi per il norvegese Hartweg, che paga il tempo sugli sci dopo quattro poligoni quasi perfetti, in cui ha collezionato un solo errore.

“Ho scarrellato male il penultimo colpo ma non mi sono perduto d’animo – dichiara Giacomel al termine della prova -. Era fondamentale chiudere con uno zero, non avevo capito che gli avversari avevano sbagliato, mi hanno avvisato gli allenatori. Non mi monto la testa, sono sul podio con gente che arriva con il sacchetto pieno di medaglie olimpiche e iridate, io invece sono ancora all’inizio del mio cammino. Gli avversari credo abbiano imparato a rispettarmi e mi fa piacere, sono uscito bene dal Mondiale di Lenzerheide, mi sento tranquillo perché volevo continuare a fare bene e ci sto riuscendo senza fatica”, afferma. “Domenica tocca alla staffetta, spero di trasmettere un carico di fiducia anche ai miei compagni di squadra. In questo momento faccio fatica a capire cosa non gli stia girando, in allenamento ci alleniamo tutti bene. E’ un problema forse di approccio alla competizione, ma non è niente di diverso, la staffetta potrebbe essere l’occasione giusta per riprendere il passo giusto”, conclude l’atleta azzurro.

