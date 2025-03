Non lo ha fermato neanche una caduta a circa 50 chilometri dal traguardo, quando Pogacar è scivolato in una curva in discesa finendo poi in un fosso. Diverse abrasioni lungo tutto il corpo, ma nulla che gli ha impedito di mettere in mostra il solito strapotere tecnico, fisico e mentale sugli avversari. Il corridore dell’UAE Team Emirates si è rialzato, ha cambiato la bici e si è poi messo all’inseguimento prima di Swift – raggiunto e superato – e poi di Pidcock, con il quale è rimasto una ventina di chilometri prima di salutarlo definitivamente.

VOLLERING TRIONFA NELLA PROVA FEMMINILE

Tutto come da pronostico anche nella prova femminile, giunta alla sua undicesima edizione. A trionfare nell’iconica Piazza del Campo è Demi Vollering, che ha preceduto Anna Van der Breggen (Team SD Worx – Protime) e Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma | Lease a Bike) ottenendo così la sua 47esima vittoria da professionista. “Sono molto felice. Sapevo di essere in forma, ma vincere è un’altra cosa – ha dichiarato al traguardo l’olandese della FDJ Suez – Quando sei sotto pressione, vuoi davvero fare di tutto per le tue compagne di squadra, la tua famiglia e i tuoi amici che ti supportano. È divertente gareggiare contro Anna. Mi sembra di essere ai vecchi tempi, quando ho iniziato. Mi ricorda quanto sono cresciuta nel corso degli anni. Ero dietro con un distacco abbastanza grande, ma le mie compagne di squadra hanno sempre tirato per me, quindi non ho mai pensato che fosse finita. Juliette è stata fondamentale sugli sterrati. Mi è caduta la catena, ma sono ripartita a tutta. È stato intelligente attaccare in discesa e la battaglia finale con Anna è stata fantastica”.

L’ordine di arrivo