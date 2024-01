Biathlon, Coppa del Mondo Ruhpolding 2024: programma, orari e copertura tv

Quando e come seguire la Coppa del Mondo di Ruhpolding 2024, appuntamento valevole per la quinta tappa del massimo circuito di biathlon. Le gare sono in programma sulla pista tedesca da mercoledì 10 a domenica 14 gennaio. La località teutonica sarà teatro delle due staffette, delle due sprint e dei due inseguimenti. Per l’Italia sarà ai nastri di partenza anche Lisa Vittozzi, quarta nella classifica generale con 456 punti. Insieme a lei anche Hannah Auchentaller, Samuela Comola, Rebecca Passler, Michela Carrara e Beatrice Trabucchi. Al maschile, invece, spazio per Elia Zeni, Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer e Lukas Hofer fra gli uomini.

COPPA DEL MONDO 2023/2024: IL CALENDARIO E TUTTE LE TAPPE

Ancora assente Dorothea Wierer, che ha ripreso ad allenarsi dopo essere stata debilitata dall’influenza e dovrebbe farsi trovare pronta per la successiva tappa di Anterselva (18-21 gennaio). La diretta televisiva della Coppa del Mondo di Ruhpolding 2024 è affidata a Eurosport 1 HD e a Eurosport 2 HD (canali 210 e 211 di Sky). Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e Eurovision Sports Live. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la quinta tappa del massimo circuito, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.

COPPA DEL MONDO RUHPOLDING 2024: PROGRAMMA E CALENDARIO

Mercoledì 10 gennaio – Staffetta femminile 4×6 km (ore 14.30)

Giovedì 11 gennaio – Staffetta maschile 4×7.5 km (ore 14.30)

Venerdì 12 gennaio – Sprint femminile 7.5 km (ore 14.30)

Sabato 13 gennaio – Sprint maschile 10 km (ore 14.30)

Domenica 14 gennaio – Inseguimento femminile 10 km (ore 12.30) e inseguimento maschile 12.5 km (ore 14.45)