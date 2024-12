Eric Perrot vince la mass start di Kontiolahti, in Finlandia, valida per la Coppa del Mondo maschile di biathlon 2024/2025. Doppietta francese completata da Quentin Fillon Maillet (+9.1), che scia meglio del classe 2001 transalpino, ma commette due errori in più al poligono. Solo 1 errore (a terra) per Perrot, che si guadagna anche il primo posto nella classifica generale. Norvegia che ne piazza sei nei primi dieci, ma uno solo sul podio. Sturla Holm Laegreid è terzo a 11.5. Il tedesco Danilo Riethmueller sfiora il primo podio della carriera in Coppa del Mondo, ma è quarto a 17.7. Più staccati gli altri norvegesi. Vebjoern Soerum è quinto (+34.6), Vetle Sjaastad Christansen sesto (+45.4) ed Endre Stroemsheim settimo (+46.1). I fratelli Boe chiudono uno davanti all’altro Tarjei ottavo (+47.1) e Johannes nono (+49.4). Completa la top ten lo svedese Sebastian Samuelsson (+1:00.5) con cinque errori al poligono. Male gli italiani che sono i due peggiori al poligono di tutto il gruppo. Sette errori sia per Tommaso Giacomel che per Didier Bionaz. Il primo è 23° a 2:12.5, il secondo 28° a 3:09.6. Buone sensazioni per entrambi sugli sci, ma disastroso rendimento al tiro.