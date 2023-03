Biathlon, Nove Mesto 2023: solito dominio di J.Boe nell’inseguimento, Giacomel nella top-15

Johannes Boe. Ancora lui. Forte dei suoi 30″ di margine alla partenza dopo il successo nella sprint, il campione norvegese domina anche l’inseguimento a Nove Mesto, rimanendo imbattuto in Coppa del Mondo in questo 2023. Per il leader della generale questo successo gli regala anche aritmeticamente la Coppa del Mondo di specialità. Il fratello Tarjej deve accontentarsi anche oggi del secondo gradino del podio, in una gara in cui le prime due piazze non sono mai state in discussione. Bella lotta, invece, per il terzo posto, che alla fine va a Ponsiluoma dopo una lotta caratterizzata da tanti errori da parte dei protagonisti. Sbagliano tanto Christiansen, poi Samuelsson e Fabien Claude. Alla fine è lo svedese a prendersi il podio.

Buona prova di Tommaso Giacomel, che partito ventiseiesimo dopo una gara sprint tutt’altro che eccezionale riesce ad offrire quest’oggi una buona prestazione e a guadagnare ben dodici posizioni all’arrivo: è quattordicesimo. Male invece Elia Zeni, che commette ben sette errori al tiro e chiude in 55esima piazza.

CLASSIFICA GENERALE

IL CALENDARIO COMPLETO

ORDINE DI ARRIVO

1. J. Boe (NOR) 31:25.1

2. T. Boe (NOR) +34.6

3. M. Ponsiluoma (SWE) +1:11.0

4. B. Doll (GER) +1:14.5

5. F. Claude (FRA) +1:37.9

6. A. Guigonnat (FRA) +1:37.9

7. S. Samuelsson (SWE) +1:38.3

8. V.S. Christiansen (NOR) +1:41.6

9. R. Rees (NOR) +1:43.1

10. F. Claude (BEL) +1:47.5

14. T. Giacomel (ITA) +2:19.5

55. E. Zeni (ITA) 7:12.1