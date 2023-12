Biathlon, Coppa del Mondo maschile 2023/2024: classifica generale aggiornata dopo sprint Lenzerheide

La classifica generale di Coppa del Mondo maschile di biathlon 2023/2024 aggiornata dopo la sprint di Lenzerheide. Tarjei Boe resta in testa, ma il fratello con l’ottimo secondo posto odierno guadagna diverse posizioni e ora si è messo in scia. Samuelsson, che non ha preso parte alla prova, è invece terzo. Ecco, di seguito, la classifica aggiornata evento dopo evento.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

COPPA DEL MONDO 2023/2024: IL CALENDARIO E TUTTE LE TAPPE

LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO MASCHILE

LA CLASSIFICA DOPO LA SPRINT DI LENZERHEIDE

Tarjei Boe (Norvegia) 317 Johannes Thingnes Boe (Norvegia) 304 Sebastian Samuelsson (Svezia) 281 Philipp Nawrath (Germania) 263 Johannes Dale-Skjevdal (Norvegia) 246 Benedikt Doll (Germania) 242 Sturla Holm Laegreid (Norvegia) 241 Vetle Sjaastad Christiansen (Norvegia) 215 Endre Stroemsheim (Norvegia) 215 Justus Strelow (Germania) 191

13. Tommaso Giacomel (Italia) 174

20. Didier Bionaz (Italia) 122

21. Lukas Hofer (Italia) 103

53. Patrick Braunhofer (Italia) 13

55. Elia Zeni (Italia) 12