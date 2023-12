Biathlon, risultati e classifica sprint maschile Lenzerheide 2023: trionfa un Doll perfetto. Bionaz e Giacomel nei 20

Una Germania che si esprime ad altissimo livello nella sprint maschile di Lenzerheide, valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2023/2024. Benedikt Doll è semplicemente perfetto quest’oggi, senza alcun errore al tiro e in grado di fare la differenza anche sugli sci nel tratto finale di gara, chiudendo la sua prestazione in 23’15″8 davanti a uno Johannes Boe che paga l’unico errore della sua gara nel poligono d’apertura e deve accontentarsi della seconda piazza con un distacco di solamente 5 secondi. Prime sei posizioni che vedono un dominio tedesco/norvegese: dietro i due già nominati troviamo infatti Nawrath, Laegreid, Horn e Kuehn. Il primo degli ‘altri’ è Ponsiluoma in settima piazza davanti a Fillon Maillet, al sempre più sorprendente sloveno Planko e al francese Perrot che chiude la top-10.

L’Italia porta ben quattro suoi rappresentanti a punti, ma non riesce a trovare l’acuto nella prova odierna. Didier Bionaz è il migliore dei nostro in diciannovesima posizione con un ritardo di 1’25″7 dal vincitore e subito dietro di lui troviamo un Tommaso Giacomel troppo impreciso al tiro con tre errori per sperare in qualcosa di più. Ottime le rpove di Elia Zeni e Patrick Braunhofer, partiti rispettivamente con i pettoriali n°70 e 88 e in grado di chiude in 32esima e 33esima posizione. La nota veramente negativa di giornata è Lukas Hofer, in grande difficoltà sin dai primi metri e lontanissimo dalle posizioni che contano: chiude 47°.

1. B. Doll (GER) 23:15.8

2. J. Boe (NOR) +5.4

3. P. Nawrath (GER) +36.8

4. S. Laegreid (NOR) +39.1

4. P. Horn (GER) +39.1

6. J. Kuehn GER) +44.3

7. M. Ponsiluoma (SWE) +59.4

8. Q. Fillon Maillet (FRA) +59.5

9. L. Planko (SLO) +1:05.1

10. E. Perro (FRA) +1:08.6

19. D. Bionaz (ITA) +1:25.7

20. T. Giacomel (ITA) +1:28.0

32. E. Zeni (ITA) +1:48.3

33. P. Braunhofer (ITA) +1:52.7

47. L. Hofer (ITA) +2:27.7