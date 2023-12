Boxe: Jake Paul contro Andre August in diretta su Dazn nella notte tra 15 e 16 dicembre

Nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 dicembre, a partire dalle 4 ora italiana, Dazn trasmetterà in diretta un’emozionante serata di fighting che vedrà lo youtuber, attore e pugile statunitense Jake Paul affrontare il professionista Andre August al Caribe Royale Resort di Orlando, in Florida. Paul torna sul ring per la terza volta nel 2023, dopo la sconfitta di febbraio contro Tommy Fury e la vittoria di agosto, per decisione unanime, contro la stella dell’MMA Nate Diaz. Andre August, temibile pugile con 10 vittorie all’attivo, ha una sola sconfitta e una striscia positiva da 5 incontri.In preparazione all’incontro, nella giornata di ieri, Jake Paul ha inaugurato ufficialmente la DAZN Gym, la palestra all’interno della Boxing Beta dello Studio Koi Koi, situata nell’universo virtuale per eccellenza, Roblox.