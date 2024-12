Johannes Boe vince la sprint maschile di Hochfilzen, in Finlandia, valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2024/2025. Il norvegese chiude in 24’23”1 battendo di 4.2 secondi il norvegese Sturla Holm Laegreid e di 6.8 secondi il francese Fabien Claude, entrambi con lo zero, a differenza dello scandinavo che ha sbagliato una volta in piedi. Norvegia che ne piazza quattro nei primi cinque con Endre Stroemsheim quarto a 7”4 e Vebjoern Soerum quinto a 19”9 con due errori. Sesto lo svedese Sebastian Samuelsson (+21”1) e settimo l’altro norvegese Martin Uldal (+21”7). Il tedesco Philipp Nawrath e lo svizzero Niklas Hartweg sono ottavo (+22”) e nono (+32”7) con lo zero. Chiude la top ten Campbell Wright (+41”1), anche lui con lo zero. Lo statunitense precede il primo degli italiani Tommaso Giacomel. L’azzurro commette due errori a terra e conclude a 43”1 da Boe. Con un errore in meno sarebbe stata top 5. Brutta giornata per i francesi. Eric Perrot è 13° a 45”, Emilien Jacquelin 14° a 49”3 e Quentin Fillon Maillet 36° a 1’38”7 con quattro errori (2 a terra, 2 in piedi). Bene gli altri azzurri con Lukas Hofer 16° a 59”3 e Didier Bionaz 22° a 1’12”4.

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

LA TOP TEN

Johannes Boe (NOR) 24’23”1 Sturla Holm Laegreid (NOR) +4.2 Fabien Claude (FRA) +6.8 Endre Stroemsheim (NOR) +7.4 Vebjoern Soerum (NOR) +19.9 Sebastian Samuelsson (SWE) +21.1 Martin Uldal (NOR) +21.7 Philipp Nawrath (GER) +22.0 Niklas Hartweg (SUI) +32.7 Campbell Wright (USA) +41.0

11. Tommaso Giacomel (ITA) +43.1

16. Lukas Hofer (ITA) +59.3

22. Didier Bionaz (ITA) +1:12.4

53. Daniele Cappellari (ITA) +2:09.3

62. Patrick Braunhofer (ITA) +2:25.0

86. Elia Zeni (ITA) +3:07.2