Domenica si apre ufficialmente il quadriennio del Settebello con vista sull’Olimpiade di Los Angeles 2028. Gli azzurri di Sandro Campagna si ritroveranno ad Avezzano dal 15 al 18 dicembre. Al gruppo si aggiungeranno tre giovani: Francesco Condemi (20 anni), Tommaso Gianazza (22 anni) e Matteo Iocchi Gratta (22 anni), già protagonisti ai Giochi di Parigi. Nel collegiale debutterà nel ruolo di assistente tecnico Christian Presciutti, 42 anni, argento nel 2012 e bronzo olimpico nel 2016, nonché campione del mondo nel 2011, ex storico capitano dell’AN Brescia con cui nel 2021 strappò lo scudetto alla strafavorita Pro Recco che aveva portato al titolo nel 2009. Presciutti prende il posto di Amedeo Pomilio, storico collaboratore di Campagna e della Federazione Italiana Nuoto. Pomilio, 57 anni, è stato per 18 anni assistente tecnico delle squadre nazionali: con Paolo Malara fino al 2009. Per un periodo è stato anche tecnico delle squadre nazionali giovanili e ha vinto lo scudetto con la Pro Recco nel 2016. La Federnuoto, consapevole delle sue capacità e conoscenze, gli ha proposto di collaborare allo sviluppo di altri progetti tecnici. “La Nazionale è consapevole della propria forza e del ruolo di leader da legittimare e confermare. Anche all’Olimpiade, a prescindere dagli errori subiti, ha dimostrato forza e ambizioni che saranno i nostri punti di partenza. Il gioco di ogni selezione, dalla categoria di età più giovane, si ispira al modello della Nazionale assoluta. Da giocatore ho avuto la fortuna di condividere gli anni in Nazionale con grandi campioni e maestri. Il mio sistema di lavoro si fonda sulla ciclicità e quindi reputo sia doveroso fare progetti di quattro anni alla volta”, le parole di Campagna.

Qui di seguito l‘elenco dei convocati: Tommaso Baggi Necchi, Alessandro Balzarini, Mario Del Basso, Filippo Ferrero, Tommaso Gianazza e Stefano Guerrato (AN Brescia), Giobatta Valle (CN Posillipo), Pietro Faraglia e Maurizio Maffei (Onda Forte), Alessandro Carnesecchi e Francesco Cassia (CC Ortigia), Andrea Mladossich (Pallanuoto Trieste), Francesco Massaro (Primorac Kotor), Francesco Condemi, Lorenzo De Marchi e Matteo Iocchi Gratta (Pro Recco), Mario Guidi, Alessandro Gullotta, Andrea Patchaliev e Davide Occhione (RN Savona), Alessandro Salipante e Matteo Spione (Roma Vis Nova), Diego Tresa (Lazio Nuoto) e Federico Panerai (SC Quinto).