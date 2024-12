Prosegue la stagione 2024/2025 di biathlon. Sono nove i convocati dal direttore tecnico Klaus Hoellrigl per la terza tappa di Coppa del mondo in programma ad Annecy-Le Grand Bornand, in Francia, dove si disputeranno fra venerdì 20 e domenica 22 dicembre una sprint, una pursuit e una mass start.

I convocati al maschile

Sono tre gli azzurri: Tommaso Giacomel, Didier Bionaz e Daniele Cappellari. Non c’è Patrick Braunhofer, deludente ultime prove e fuori dai primi 60. Giacomel è reduce da un buon settimo posto nell’inseguimento di due giorni fa a Hochfilzen. Sempre qualche problema al poligono per l’alfiere della spedizione italiana in Francia. Anche nell’ultima prova non sono mancati gli errori, ben tre, che hanno pregiudicato un possibile arrivo a podio. Bionaz sarà chiamato a riscattare il brutto 43° posto nella pursuit con sei (quattro a terra) errori al poligono.

I convocati al femminile

Ci sono Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Samuela Comola, Martina Trabucchi. Nella 10 km di due giorni fa, Wierer ha buttato via un agevole piazzamento in top ten sbagliando ben tre volte nell’ultimo poligono (in piedi) concludendo al 20° posto. Stesso percorso per Auchentaller, che ha commesso due errori nella serie finale scivolando in 29ª posizione. Grandi difficoltà in piedi per le azzurre con anche Comola (33ª) e Carrara (35ª) con due errori nell’ultimo poligono. Un solo errore nell’inseguimento per Martina Trabucchi, che ha ancora ampi margini di miglioramento sugli sci (51ª a Hochfilzen). Lisa Vittozzi non sarà presente in Francia per continuare ad allenarsi in vista degli appuntamenti di gennaio.

Prosegue l’Ibu Cup

Si fa tappa a Obertilliach (Aut) con una sprint giovedì 19 dicembre, una mass start 60 sabato 21 e la staffetta singola e singola mista, alle quali parteciperanno Nicolò Betemps, Marco Barale, Nicola Romanin, Christoph Pircher, Elia Zeni, Patrick Braunhofer, Linda Zingerle, Birgit Schoelzhorn, Rebecca Passler, Ilaria Scattolo e Francesca Bocchiero.

Infine l’Ibu Cup junior gareggia a Goms, in Svizzera, con una staffetta singola mista e una staffetta singola mercoledì 18 dicembre, seguita dalla sprint di venerdì 21 dicembre e dalla mass start 60 di sabato 21 dicembre con Alice Pacchiodi, Astrid Plosch, Sara Scattolo, Carlotta Gautero, Nayeli Mariotti Cavagnet, Fabiana Carpella, Sofia Zardini, Davide Compagnoni, Alex Perissutti, Felix Ratschiller, Michele Carollo, Cesare Lozza, Paolo Barale e Davide Cola.