Il retroscena su Carlos Sainz è incredibile: il tutto è stato svelato proprio dopo i suoi primi chilometri percorsi in Williams nei test di fine stagione.

Negli ultimi anni, Carlos Sainz si è dimostrato sicuramente un pilota valido, oltre che all’altezza anche di una Scuderia come Ferrari. Alla guida della Rossa, il pilota spagnolo è riuscito a togliersi molteplici soddisfazioni, mettendo anche qualche dubbio anche nella testa di chi, tra qualche settimana, accoglierà il buon Lewis Hamilton a Maranello. L’entusiasmo per il sette volte campione del Mondo è comunque immutato, ma è chiaro che diversi sono i tifosi che si interrogano sulla scelta di non puntare più sul pilota spagnolo.

Quest’ultimo, ha già corso i primi chilometri con la sua nuova Williams, in occasione dei testi di fine stagione. Un matrimonio, quello tra l’ormai ex Ferrari e la scuderia in questione, che è stato davvero sorprendente, considerando il numero di sedili che hanno cambiato (e che stanno continuando a cambiare) nel corso di questi mesi. D’altronde, Sainz è stato accostato a diverse squadre, tra cui anche l’Alpine: ad ammettere i contatti tra le parti è stato proprio Flavio Briatore, spiegando frattanto i motivi per cui lo spagnolo, alla fine, non è stata una scelta considerata dal gruppo francese, che per il 2025 punterà su Jack Doohan.

Formula Uno, Briatore svela: “Sainz voleva pochi anni di contratto”

Flavio Briatore, Executive Advisor di Alpine, ha parlato di Carlos Sainz, spiegando il motivo per cui lo spagnolo ex Ferrari non è stato poi preso dalla Scuderia.

Il dirigente ha spiegato come lo spagnolo volesse un contratto a breve termine (“1-2 anni”) per poi cambiare aria il prima possibile, puntualizzando come tale scelta sarebbe stata, dal suo punto di vista, un controsenso. La volontà da parte di Briatore, infatti, è stata sempre quella di puntare su un profilo più futuribile, motivo per cui con Sainz vi è stato soltanto una chiacchierata e nulla di più.

Lo spagnolo, dunque, avrebbe potuto correre su una Alpine, ma il suo futuro sarà legato nella stagione 2025 con Williams. In attesa che il 2026, magari, possa rimescolare le carte anche per l’ex Ferrari, che ha sicuramente tutte le carte in regola per dire la sua in un altro top team, così come dimostrato dalla sua parentesi di questi ultimi anni alla guida del Cavallino.