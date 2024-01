Biathlon, Coppa del Mondo Anterselva 2024: programma, orari e copertura tv

Quando e come seguire la Coppa del Mondo di Anterselva 2024, appuntamento valevole per la sesta tappa del massimo circuito di biathlon. Le gare sono in programma da giovedì 18 a domenica 21 gennaio. Presenti undici azzurri (sei donne e cinque uomini) sulle nevi casalinghe: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Samuela Comola, Rebecca Passler, Michela Carrara e l’esordiente Sara Scattolo in campo femminile e Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer e Lukas Hofer in quello maschile. Rientro, dunque, per Wierer, che torna a disposizione dopo aver saltato le ultime due fermate del massimo circuito per potersi allenare al meglio in seguito ai problemi di carattere influenzale. Fari puntati anche su Vittozzi.

COPPA DEL MONDO 2023/2024: IL CALENDARIO E TUTTE LE TAPPE

Quest’ultima è reduce dal trionfo nell’inseguimento di Ruhpolding (Germania) e terza nella classifica generale con 606 punti. Tra gli uomini sale l’attesa per rivedere all’opera Giacomel, che sulla pista tedesca ha conquistato il secondo posto nella gara sprint, oltre ad aver rivestito un ruolo fondamentale nel terzo posto ottenuto dalla staffetta maschile 4×7.5 km. La diretta televisiva della Coppa del Mondo di Anterselva 2024 è affidata a Eurosport 1 HD e a Eurosport 2 HD (canali 210 e 211 di Sky). Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e Eurovision Sports Live. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la sesta tappa del massimo circuito, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.

COPPA DEL MONDO ANTERSELVA 2024: PROGRAMMA E CALENDARIO

Giovedì 18 gennaio – Short individual maschile 15 km (ore 14.20)

Venerdì 19 gennaio – Short individual femminile 12.5 km (ore 13.40)

Sabato 20 gennaio – Staffetta singola mista (ore 12.55) e staffetta mista (ore 14.45)

Domenica 21 gennaio – Mass start maschile 15 km (ore 12.30) e mass start femminile 12.5 km (ore 14.45)