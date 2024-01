Supercoppa Inter-Napoli, Lautaro: “Gara importante contro avversario di valore. Rinnovo? Lavoriamo con la società”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa italiana 2024 tra Inter e Napoli, Lautaro Martinez ha dichiarato: “Dico sempre che non è importante chi segna, ma sviluppare il gioco come fatto l’altro giorno. Abbiamo fatto una grande gara e dobbiamo proseguire su questa strada. Dobbiamo continuare a lavorare: ci aspetta una partita importante contro un avversario di valore. Servirà una grande gara per portare a casa l’obiettivo“.

“Cerco di lavorare ogni giorno per migliorare, aiutare i compagni e rendere felici i tifosi. Mi sento ad un livello alto e sto lavorando tantissimo, ma non sta a me dire se sono tra i top in Europa – ha proseguito l’attaccante – Noi attaccanti siamo contenti perché abbiamo tante occasioni di fare gol ed il merito è della squadra. Vuol dire che stiamo lavorando bene e abbiamo le idee chiare. Dobbiamo pensare sempre alla partita che ci aspetta. Sicuramente sappiamo che da qua alla fine sarà un periodo difficile perché abbiamo partite importanti, ma siamo tutti pronti e il mister lo sa. Il gruppo è unito, tutti sappiamo cosa fare quando entriamo in campo“.

Il Toro ha poi sorvolato sul tema rinnovo: “Stiamo lavorando con la società. Io sono contento e penso alla partita di domani“. Sulla Juventus che staserà sfiderà il Lecce, invece: “Non ci penserò. Sono concentrato sulla nostra partita. Questo trofeo è uno dei nostri obiettivi stagionali e penso a preparare bene la partita“. Infine, Lautaro ha concluso: “Divertimento è una bella parola perché è quello che fai quando inizi a giocare a calcio da bambino. In campo ci divertiamo, sembra che stai giocando con degli amici. Il gruppo va nella stessa direzione ed è importante quando i risultati vanno dalla tua parte. Sono contento dei miei compagni, dobbiamo continuare così“.