Biathlon, Coppa del Mondo 2022/2023: classifica aggiornata dopo mass start maschile Ruhpolding

Johannes Thingnes Boe vince la mass start maschile di Ruhpolding, valida per la Coppa del Mondo 2022/23. Il norvegese ha risolto la gara con uno sprint finale incredibile su Vetle Sjaastad Christiansen, secondo a 19.3 di ritardo. Terza posizione poi per ancora un norvegese, Sturla Holm Laegreid, a 35.3 secondi di distacco dalla testa. L’unico azzurro in gara, Tommaso Giacomel, ha chiuso in ventesima posizione a +1:58.3 dalla prima posizione. Ecco la classifica generale aggiornata, dopo la gara odierna:

CLASSIFICA GENERALE:

1. Johannes Thingnes BOE (NOR) 959

2. Sturla Holm LAEGREID (NOR) 785

3. Vetle Sjaastad CHRISTIANSEN (NOR) 503

4. Quentin FILLON MAILLET (FRA) 434

5. Benedikt DOLL (GER) 395

6. Tarjei BOE (NOR) 391

7. Johannes DALE (NOR) 389

8. Emilien JACQUELIN (FRA) 364

9. Fabien CLAUDE (FRA) 360

10. Sebastian SAMUELSSON (SWE) 350

16. Tommaso Giacomel (ITA) 303

50. Didier Bionaz (ITA) 34

55. Patrick Braunhofer (ITA) 27