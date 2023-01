Formazioni ufficiali Udinese-Bologna, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Udinese-Bologna, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2022/2023. Tutto pronto alla Dacia Arena per lo scontro della tranquillità tra i bianconeri friulani e i rossoblu felsinei, tre punti importanti in palio per conquistare una vittoria utile per i rispettivi obiettivi. Chi vincerà? Fischio d’inizio alle ore 15 di domenica 15 gennaio, di seguito ecco le scelte dei due tecnici, Sottil e Thiago Motta.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Success. A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Arslan, Abankwah, Ehizibue, Ebosse, Samardzic, Nestorovski, Pafundi. All. Sottil

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumí, Lykogiannis; Moro, Schouten; Aebischer, Ferguson, Orsolini; Sansone. A disposizione: Bardi, Raffaelli, Sosa, Soriano, Pyythia, Kasius, Cambiaso, Amey, Barrow. All. Motta