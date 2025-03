La Coppa del Mondo di biathlon prosegue in Slovenia. Si vola a Pokljuka, che sarà palcoscenico del penultimo atto stagionale di Coppa del Mondo. Un trittico di gare che ha subito dei cambiamenti in termini di programma alla luce delle condizioni meteo e dell’innevamento della pista.

Il programma

La tre giorni si aprirà giovedì 13 marzo con due short individual: alle 11:30 la 12,5km femminile, seguita alle 15:15 dalla 15km maschile; la giornata di venerdì verrà tenuta libera e di riserva nel caso di necessità, sabato spazio quindi alle due mass start (alle 13:35 la gara femminile, alle 15:45 la maschile) mentre domenica andranno in scena le due prove miste a staffetta con la Singola mista alle 12:05 seguita alle 14:50 dalla staffetta a quatto con le frazioni femminili a precedere quelle maschili.

I convocati

Sono dieci gli atleti azzurri convocati dal direttore tecnico Klaus Höllrigl per l’appuntamento sloveno, con Tommaso Giacomel che guida il gruppo italiano forte dei sei podi conquistati in stagione tra Coppa del Mondo e l’argento iridato di Lenzerheide. Oltre al trentino saranno in gara al maschile Patrick Braunhofer, Elia Zeni e Daniele Cappellari mentre al femminile l’Italia schiererà Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Samuela Comola, Martina Trabucchi e Linda Zingerle. Turno di riposo per Didier Bionaz e Lukas Hofer.

Giacomel per confermare il podio di Nove Mesto

La sprint che ha aperto la tappa di Nove Mesto, in Repubblica Ceca, ha visto l’azzurro chiudere al secondo posto alle spalle del solo francese Emilien Jacquelin che grazie a zero errori al tiro ha potuto tenere a bada il trentino, sempre più costante ad altissimo livello. Il quasi venticinquenne delle Fiamme Gialle incappa in un errore a terra (1-0) ma per il resto è perfetto, tanto nell’incisivo poligono in piedi, quanto nella resa sugli sci, che gli ha consentito di sorpassare nel giro finale i due norvegesi Johannes Boe (0-2) ed Emil Stroemsheim che lo precedevano all’uscita dalla seconda sessione di tiro. Sul traguardo Giacomel paga 19″8 da Jacquelin, tenendosi alle spalle Tarjei Boe (+20″9), con l’altro francese Perrot (1-0, +22″8) in quarta piazza davanti a Stroemsheim (+27″0).

La classifica generale

Johannes Thingnes Boe (NOR) 936 Sturla Holm Laegreid (NOR) 931 Emilien Jacquelin (FRA) 694 Eric Perrot (FRA) 670 Sebastian Samuelsson (SVE) 669 Tommaso Giacomel (ITA) 615 Tarjei Boe (NOR) 600 Quentin Fillon Maillet (FRA) 586 Vebjoern Soerum (NOR) 549 Fabien Claude (FRA) 481

30. Lukas Hofer (ITA) 187

39. Didier Bionaz (ITA) 105

61. Daniele Cappellari (ITA) 23

71. Elia Zeni (ITA) 10

80. Patrick Braunhofer (ITA) 1

Il calendario

POKLJUKA (SLO)

Gio. 13/03/25 – Individuale femminile

Ven. 13/03/25 – Individuale maschile

Sab. 14/03/25 – Staffetta mista

Sab. 15/03/25 – Staffetta singola mista

Dom. 16/03/25 – Mass start femminile

Dom. 16/03/25 – Mass start maschile

OSLO (NOR)

Ven. 21/03/25 – Sprint maschile – ore 13.30

Ven. 21/03/25 – Sprint femminile – ore 16.15

Ven. 22/03/25 – Pursuit maschile – ore 13.45

Ven. 22/03/25 – Pursuit femminile – ore 16.05

Ven. 23/03/25 – Mass start maschile – ore 13.15

Ven. 23/03/25 – Mass start femminile – ore 15.45