Anche il Feyenoord ormai è storia, l’Inter si sbarazza della squadra olandese negli ottavi di finale di Champions League e prosegue il suo percorso nella massima competizione europea per club. Dopo il 2-0 ottenuto all’andata in Olanda, i nerazzurri gestiscono e si impongono anche al Meazza per 2-1 grazie ai gol di Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu. Così, dopo uno straordinario percorso nel girone iniziale della manifestazione, arriva un’altra doppia vittoria per gli uomini di Simone Inzaghi, ora attesi nei quarti di finale da un impegno sulla carta molto più complesso contro il Bayern Monaco. I bavaresi sono primi in campionato e in Champions in queste due settimane hanno fatto un sol boccone del Bayer Lerkusen, con un 3-0 all’andata e un 2-0 al ritorno.

Un cammino importante, quello dell’Inter, innanzitutto sul piano sportivo, con ancora il sogno del Triplete da coltivare. Quarti in Champions, semifinale in Coppa Italia e primo posto in Serie A, la strada è lunga ma di certo Lautaro e compagni si sono messi nelle condizioni di far sognare e i propri tifosi. E poi c’è la parte economica, di certo non meno importante. D’altronde più si vince e si va avanti e più sono i ricavi di cui la società potrà usufruire nel prossimo futuro. Una cifra già importante, quella fin qui conquistata a suon di successi in Champions, che porta i ricavi a quasi 100 milioni di euro nel corso di questa stagione.

I ricavi dell’Inter dalla Champions 2024/2025

Con il nuovo format di quest’anno, l’Inter – come le altre squadre – è partita da una cifra di 18,62 milioni di euro sotto forma di bonus partecipazione. La quarta posizione (9,7 milioni di euro di premio) nel girone unico con ben sei vittorie (che valevano 2,1 milioni l’una), un pareggio (dal valore di 700 mila euro) e una sconfitta hanno fatto tanto poi tanto per far lievitare le cifre incassate. A queste sono poi da aggiungere i bonus per il piazzamento, quello per la conquista degli ottavi e poi dei quarti. Infine, c’è la parte dei ricavi che deriva dal valore del mercato dei diritti televisivi e dal ranking storico UEFA relativo ai club. Secondo le stime, sono ulteriori 30 milioni nelle casse della società. In totale, fino a oggi, i ricavi in premi (quindi escludendo botteghino e altre voci) ammontano a circa 98 milioni di euro. E non è finita…