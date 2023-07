Softball, Mondiali femminili 2023: altra vittoria Italia, 6-1 sul Canada

Altra vittoria per l’Italia ai Mondiali di softball femminile. Sul diamante di Buttrio, a Udine, le azzurre battono 6-1 il Canada dopo aver asfaltato in mattinata la Nuova Zelanda per 9-0. Un successo, quello contro le nordamericane, importante in quanto le nostre rivali di stasera sono considerate la rivale principale della Nazionale del ct Pizzolini in chiave secondo posto del girone di questa prima fase ospitata in Friuli. Quello ottenuto oggi è solo il terzo successo ufficiale nella storia dell’Italia sul Canada, il primo nel 2002 e il secondo appena una settimana fa.