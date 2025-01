Craig Montvidas è il nuovo head coach della Nazionale italiana di softball. Lo ha annunciato la federazione, che si è avvalsa di un tecnico ben noto non solo al softball italiano ma anche a quello europeo. Classe 1950, infatti, Montvidas si è trasferito in Olanda nel 1975 per giocare prima con i Diemen Giants e poi a Kinkheim. L’Olanda è diventata a tutti gli effetti la seconda patria di Montvidas, scelta per mettere su famiglia ma anche per dedicarsi esclusivamente ad allenare il softball femminile a partire dal 1985. In carriera ha guidato anche le nazionali di Gran Bretagna (2005-2008) e Olanda (2009-2014), conquistando un totale di tre europei. Poi, ecco anche l’esperienza in Italia, tra il 2018 e il 2019, in cui ha guidato Bussolengo alla conquista di due scudetti e di una Premier Cup.

Un nome di assoluto prestigio, quindi, così come altisonante è anche il primo membro dello staff annunciato, ovvero Greta Cecchetti, una delle più importanti lanciatrici italiane di sempre. Dopo aver terminato la propria avventura in azzurro al termine delle Olimpiadi di Tokyo, rientra ora da da pitching coach e responsabile del programma di sviluppo delle lanciatrici. I due saranno al lavoro già da sabato 25 gennaio, quando inizierà un raduno a porte aperte al Palacongressi di Rimini in occasione della CON-X, la Convention del Baseball e del Softball italiani.

Nazionale softball, le prime parole del nuovo head coach

In carriera “mi sono circondato di persone valide che mi hanno aiutato a raggiungere diversi risultati – le primissime parole di Montvidas da nuovo head coach della Nazionale –. Mi considero estremamente fortunato e la mia prossima sfida di allenare la Nazionale Italiana è certamente un onore”. A fargli eco è Cecchetti, che ha dichiarato: “Sono davvero onorata e riconoscente per questa nuova opportunità e non vedo l’ora di iniziare questo nuovo percorso. Sono determinata a vestire la maglia azzurra con la stessa passione, impegno e dedizione con i quali ho rappresentato l’Italia da giocatrice in passato”.

Il commento del presidente Fibs

“È con grande entusiasmo che diamo il benvenuto al nuovo manager della Nazionale di Softball, Craig Montvidas. Questo è un momento speciale per la squadra e per tutto il nostro movimento e non potremmo essere più felici di avere con noi una persona così esperta, così talentuosa, così organizzata e così appassionata”, sono invece le parole del presidente della FIBS, Marco Mazzieri. Mazzieri ha sottolineato la “vasta esperienza nel mondo del softball” che porta alla Nazionale una figura come Montvidas, che ha “allenato in tutto il mondo dove si gioca a livelli molto competitivi. La sua dedizione e il suo amore per questo sport sono evidenti e siamo certi che porterà una nuova energia e una visione fresca alla squadra. Siamo entusiasti di vedere come la sua leadership ci aiuterà a confermarci ad altissimi livelli e, se possibile, a crescere ancora”.