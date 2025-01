Sembrava praticamente tutto già fatto, e invece il calciatore ha cambiato idea: salta il colpo per il Napoli.

Il Napoli è all’opera sul mercato per poter rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte e continuare a sognare il primo posto. Sembrava impensabile appena qualche mese fa, soprattutto dopo i disastri della passata stagione. E invece, il duro lavoro e i metodi contiani stanno già portando i propri frutti, con una squadra che dopo un avvio fatto di prestazioni decisamente poco brillanti, ma concrete, sta iniziando ora ad esprimere anche un bel calcio. Primo posto in classifica, percorso quasi netto, miglior difesa del campionato e squadra con più clean sheet nei maggiori 5 campionati. Poco altro da aggiungere.

Perfino la partenza di Khvicha Kvaratskhelia sembra non aver particolarmente toccato lo spogliatoio. Certo, la perdita è di quelle importanti: stiamo parlando della stella, del faro, dell’uomo simbolo dello scudetto. E tuttavia, il Napoli sta dimostrando di poter andare avanti anche senza di lui, come evidenziato ad esempio dalla super sfida del Gewiss Stadium contro l’Atalanta. È chiaro però che qualche rinforzo serva, sia numericamente, sia qualitativamente, per poter ancora migliorare il livello della squadra.

Napoli, che beffa: Danilo ha scelto il Brasile

Se in attacco procede piuttosto spedita la trattativa per Alejandro Garnacho, lo stesso non si può dire invece per la difesa. Anche il reparto arretrato avrebbe bisogno infatti di qualche accorgimento. Sulle fasce si può stare tranquilli, con Di Lorenzo e Olivera titolari indiscutibili e con Mazzocchi e Spinazzola, praticamente ambidestri, che possono tranquillamente sostituire entrambi. Qualche problema in più nel mezzo, dove oltre a Rrahmani e Buongiorno (out anche con la Juventus) ci sono solo Juan Jesus e Rafa Marin.

Ecco perché il Napoli stava lavorando da tempo per prendere Danilo dalla Juventus, arrivato alla rottura totale con la società e con Thiago Motta e prossimo all’addio a gennaio. Sembrava praticamente tutto fatto, con il difensore che si era promesso agli azzurri e con i due club che avrebbero chiuso il discorso solamente dopo lo scontro diretto del prossimo weekend. Poi, la svolta improvvisa: per questioni personali e per una scelta familiare, Danilo ha deciso di ritornare in Brasile, probabilmente al Flamengo. Un cambio di rotta che ha probabilmente spiazzato anche il Napoli, che ha dovuto intanto congelare la cessione di Rafa Marin al Villarreal.

Il piano B poteva essere Milan Skriniar, sogno accarezzato dal Napoli già dalla scorsa estate. Un nome che però può essere anch’esso depennato dal taccuino di Manna, considerando la chiusura lampo con il Fenerbahce: il difensore è già in Turchia per firme e visite mediche, sempre in attesa che il Psg risolva i problemi burocratici con i prestiti. L’ipotesi più semplice sarebbe allora quella di puntare un giocatore come Ardian Ismajli, magari anche contando sui buoni rapporti tra le due società. In mancanza di soluzioni a fine mercato, rimarrebbe ancora in azzurro Rafa Marin, per cui, comunque, il Villarreal non attenderà in eterno.