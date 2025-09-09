Sport in tv martedì 9 settembre: in campo l’Under 21 e l’Italia di beach soccer
Sport in tv martedì 9 settembre: scende in campo l’Under 21 di Silvio Baldini. Azzurri protagonisti anche nel beach soccer e nel softball
Un martedì sempre all’insegna del calcio quello odierno, con in campo l’Under 21 di Silvio Baldini che sfida la Macedonia del Nord nella gara di qualificazione ad Euro 2027. Non è però l’unica selezione azzurra a scendere in campo in questo 9 settembre. Il giorno dopo la folle gara dell’Italia maschile di calcio, infatti, il tricolore è protagonista in altre discipline.
E così alle 10 negli Europei di Softball l’Italia sfiderà Israele, proprio come accaduto ai ragazzi di Gennaro Gattuso ieri sera nel calcio. Italia del Softball protagonista anche nel tardo pomeriggio, con le Azzurre in campo contro la Repubblica Ceca. Prima impossibile non menzionare il beach soccer: le ragazze in campo contro la Spagna alle 16.45 agli Europei mentre alle 18 ci sarà il più classico degli Italia-Francia.
Per gli appassionati di ciclismo, invece, niente paura: dopo la giornata di riposo, torna la Vuelta con la 16ma tappa, con Vingegaard sempre leader della corsa.
Sport in tv oggi: il programma completo
8.30 Tiro a segno, Coppa del Mondo: Mixed Team carabina 10 metri a Ningbo – Diretta streaming sul canale Youtube ISSF
10.00 Softball, Europei: Italia-Israele – Diretta streaming su baseballeurope.tv
13.00 Boxe, Mondiali: sesta giornata (ottavi di finale) – Diretta streaming su Eurovision Sport
13.12 Ciclismo, Vuelta a España: sedicesima tappa – Diretta streaming su discovery+ e DAZN
15.00 Surf, World Surfing Games: quarta giornata – Diretta streaming su isasurf.org
16.00 Basket, Europei: Turchia-Polonia (quarti di finale) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN
16.45 Beach soccer femminile, Europei: Italia-Spagna – Diretta streaming su Rai Play Sport 1
18.00 Beach soccer, Europei: Italia-Francia – Diretta streaming su Rai Play Sport 1
18.00 Tennis, WTA San Paolo: primo turno – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW
18.00 Tennis, WTA Guadalajara: primo turno – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW
18.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Armenia-Irlanda – Diretta tv su Sky Sport Arena; live streaming su Sky Go e NOW
18.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Azerbaigian-Ucraina – Diretta tv su Sky Sport Calcio; live streaming su Sky Go e NOW
18.15 Calcio, Qualificazioni Europei U21: Macedonia del Nord-Italia – Diretta tv su Rai 2, live streaming su Rai Play
19.30 Softball, Europei: Italia-Cechia – Diretta streaming su baseballeurope.tv
20.00 Basket, Europei: Lituania-Grecia (quarti di finale) – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN
20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Serbia-Inghilterra – Diretta tv su Cielo e Sky Sport Uno; live streaming su cielotv.it, Sky Go e NOW