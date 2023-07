Dopo la stagione alla Reggina, Giovanni Fabbian ha firmato il rinnovo quinquennale con l’Inter, prima di partire per un nuovo prestito. Sono Lecce, Bologna, Frosinone, Torino e Genoa le squadre fortemente interessate al centrocampista classe 2003. La società valuterà quale sarà la migliore destinazione per il giovane, in vista di una giusta crescita professionale.