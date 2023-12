Skateboard, Mondiali street: tre azzurri in gara a Tokyo

All’Ariake Coliseum di Tokyo è tutto pronto per l’inizio dei Campionati Mondiali di skateboarding street. L’appuntamento nella capitale giapponese è valido come tappa di qualifica per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. L’Italia è presente in terra nipponica con tre azzurri, tutti ancora in piena corsa per tentare di ottenere il biglietto per la prossima Olimpiade. In campo femminile il nostro Paese si affida ad Asia Lanzi, già presente nella spedizione di Tokyo 2020 e attuale numero 47 della classifica olimpica. Tra gli uomini, invece, presenti Agustin Aquila e Giuseppe Cola, rispettivamente numero 48 e numero 73 della graduatoria a cinque cerchi.

La competizione, dopo i primi allenamenti effettuati nei giorni scorsi, scatterà ufficialmente tra domani e giovedì, giornate dedicate alla disputa rispettivamente delle qualifiche femminili e di quelle maschili. La chiusura, invece, sarà domenica 17 dicembre quando, dopo i quarti e le semifinali, sarà la volta delle finali, decisive per stabilire quali atleti e quali atlete saliranno sul podio iridato. “I ragazzi sono in forma – ha dichiarato Mattia Restante, commissario tecnico azzurro – Lo skatepark è difficile ma speriamo vada tutto per il meglio. La gara sarà molto importante per accumulare punti e passare alla seconda fase della qualifica olimpica“. Il primo segmento, infatti, terminerà con l’appuntamento di Dubai, in programma all’inizio del prossimo marzo. A quel punto il sogno di accedere ai Giochi di Parigi 2024 proseguirà soltanto per 44 atleti per categoria della disciplina street, sia maschile che femminile.