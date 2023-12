Coppa Davis, Volandri: “Ottimista per il futuro. Con Berrettini siamo ancora più forti”

Filippo Volandri, capitano della squadra italiana che ha vinto la Coppa Davis, durante il convegno “Medicina e Scienza dello Sport” si è espresso sulle possibilità di riconquistare il trofeo nel prossimo futuro: ‘‘Berrettini al seguito della squadra è stato un plus, con lui diventeremo più forti così come con Sinner e Musetti che cresceranno. Dipenderà da tanti fattori perché anche Francia, Stati Uniti, Spagna stanno crescendo, la Russia tornerà a giocare con due top 10. Ma noi abbiamo grande ottimismo perché siamo molto giovani”. Un successo arrivato grazie a Sinner, ma anche per merito di un gruppo molto unito: ‘‘I ragazzi mangiano tutti insieme, hanno un ottimo rapporto. Sono ragazzi semplici che si vogliono bene ed è un gruppo costruito più velocemente del previsto. Mai pensato di non riconvocare Sinner dopo le polemiche? Neanche per un secondo. Jannik aveva dato disponibilità fino alla partita con Zverev, poi ha avuto problemi. Lui è quello che ha più presenze in Nazionale con me”, ha spiegato il capitano di Davis che infine, tornando sull’esclusione di Fognini, ha sottolineato come ‘‘nasce come un problema tecnico, soprattutto fisico. Di una poca affidabilità. In questi due anni e mezzo ho imparato che avere a che fare con gli infortuni è importantissimo e il gruppo fa la differenza”.