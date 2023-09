Ministro Abodi: “Amo lo skate, insegna a cadere e rialzarsi”

“I Mondiali di skate park a Ostia? Ho una simpatia particolare per gli sport rotellistici e le discipline dello skate, perché insegnano tante cose: sono sport di comunità, che crea una famiglia. Molti atleti non hanno nella vittoria la spinta principale, bensì la voglia di dimostrare a se stessi e a chi li guarda che nello skate, come nella vita, si cade, anche molto spesso, e ci si rialza. Questo va imparato a ogni età, ma soprattutto in quella in cui si formano le coscienze”. Lo ha detto il ministro dello sport, Andrea Abodi, in Campidoglio durante la conferenza stampa di presentazione dei Mondiali di skate park a Ostia, così come riporta l’Ansa: “Sono felice che questo Mondiale che noi abbiamo sostenuto sia esattamente in grado di interpretare ciò che la Costituzione consegna alla responsabilità della classe dirigente, ossia guardare lo sport in tutte le sue dimensioni e al benessere di chi lo pratica”.