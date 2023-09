Ranking Fifa: Argentina sempre prima l’Italia scivola al nono posto

E’ sempre l’Argentina a guidare il ranking Fifa aggiornato quest’oggi. Al secondo posto troviamo la Francia, e dopo le due finaliste dell’ultimo Mondiale in Qatar troviamo Brasile, Inghilterra e Belgio a chiudere la top-5. Stabili anche la Croazia sesta e l’Olanda settima, per l’Italia invece una posizione persa, visto che gli azzurri di Spalletti vengono ora scavalcati dal Portogallo, che si issa all’ottavo posto, e finisocno in nona posizione, con la Spagna decima a chiudere la top-10. Il prossimo ranking Fifa sarà reso noto il 26 ottobre, ecco di seguito la classifica delle prime dieci.

1. Argentina 1851,41 punti (–)

2. Francia 1840,76 punti (–)

3. Brasile 1837,61 punti (–)

4. Inghilterra 1794,34 punti (–)

5. Belgio 1792,64 punti (–)

6. Croazia 1747,83 punti (–)

7. Olanda 1743,15 punti (–)

8. Portogallo 1728,58 punti (+1)

9. ITALIA 1727,37 punti (-1)

10. Spagna 1710,72 punti (–)