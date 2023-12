Tennis, Garbin: “Questa Nazionale è come una famiglia, insieme siamo più forti”

“Sono felicissima di vedere le mie ragazze sul palco, è un premio conquistato con tanto impegno e sacrificio. In questo sport a volte ci si sente soli. Io invece ho la sensazione che in questa squadra ci sentiamo come una famiglia, ci sentiamo forti insieme. Siamo affiatate e si passano cose anche un po’ più complesse, come nel mio caso“. Tathiana Garbin è intervenuta in collegamento ai SuperTennis Awards dopo la seconda operazione per il raro tumore che ha scoperto prima delle finali di Billie Jean King Cup. Il capitano non ha voluto mancare alla festa per le sue ragazze che hanno conquistato la prima finale in Billie Jean King Cup dal 2013. Un traguardo che è stato premiato come “Impresa dell’anno” nella serata organizzata al Superstudio di Milano per celebrare i grandi del tennis italiano nel 2023. Garbin ha ricordato anche le parole di Jannik Sinner, che le aveva fatto un in bocca al lupo alla vigilia del secondo intervento nel corso della conferenza stampa a Malaga dopo il trionfo in Coppa Davis in finale contro l’Australia. “I ragazzi in un momento di estrema felicità hanno trovato parole per me, è ancora più bello condividere questa serata con voi“. Infine la promessa più bella e più attesa: “Torno presto, non mollo“.