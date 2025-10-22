Sinner non sbaglia all’esordio dell’ATP 500 di Vienna e supera Altmaier in meno di un’ora accedendo agli ottavi di finale del torneo.

Jannik Sinner, dopo la vittoria del Six Kings Slam, ha esordito quest’oggi all’ATP 500 di Vienna – dove si è laureto campione nel 2023 – e non ha sbagliato contro il tedesco Daniel Altmaier.

Sinner batte Altmaier in due set: troverà Cobolli agli ottavi di finale

Jannik Sinner ha superato in due set, con il punteggio di 6-0 6-2, il primo turno a Vienna contro Daniel Altmaier, battuto in meno di un’ora. Gli sono bastati infatti 58 minuti per accedere agli ottavi di finale del torneo.

Agli ottavi di finale sarà derby tutto italiano: Sinner troverà per la prima volta in carriera come avversario Flavio Cobolli, dopo una prestazione praticamente perfetta da parte dell’altoatesino. In palio ci sono perciò i quarti di finale della competizione.