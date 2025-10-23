Notte Nba spettacolare: San Antonio domina Dallas, bene anche Edwards e Booker. A Est colpo Philadelphia su Boston, debutto convincente per l’azzurro negli Heat.

Victor Wembanyama torna a prendersi la scena Nba. Dopo lo stop per trombosi alla spalla destra che lo aveva tenuto fermo da febbraio scorso, il francese degli Spurs comincia la sua terza stagione con una prova monumentale: 40 punti e 15 rimbalzi nel 125-92 rifilato a Dallas. Nel derby texano il riflettore era atteso sul rookie Cooper Flagg, prima scelta assoluta dell’ultimo Draft, che chiude con 10 punti e 10 rimbalzi. Per San Antonio ci sono anche i 15 punti di Harper (seconda scelta 2025) e i 22 di Castle, miglior matricola dell’anno passato.

Nella Western Conference partono bene anche i Timberwolves, trascinati da Anthony Edwards (41 punti) nel 118-114 contro Portland, mentre i Clippers crollano contro Utah (129-108) con Kessler (22) e Markkanen (20) sugli scudi. Successo in rimonta per i Suns post-Durant: da -20 al 120-116 su Sacramento, con Booker (31) e Brooks (22) protagonisti. Nei Kings spiccano i 30 punti di LaVine e i 29 di DeRozan. Memphis piega New Orleans 128-122 grazie a Morant (35), non bastano i 27 di Zion Williamson.

A Est la sorpresa arriva da Philadelphia, che batte 117-116 i Celtics orfani di Tatum. Joel Embiid torna in campo dopo mesi (4 punti e 6 rimbalzi), ma il vero show lo offrono Tyrese Maxey (40 punti) e il rookie VJ Edgecombe (34): nessun debuttante segnava così tanto dal 1959, quando Wilt Chamberlain esordì con 43.

Sorridono i Knicks di Mike Brown (119-111 ai Cavaliers con Anunoby da 24 punti e 14 rimbalzi e Brunson da 23) e gli Orlando Magic di Banchero e Franz Wagner, entrambi a quota 24, nel 125-121 su Miami. Buona la prima per Simone Fontecchio in maglia Heat: l’azzurro, partito dalla panchina, ha messo a referto 13 punti (6/9 dal campo con 1/3 dall’arco), 2 rimbalzi e 1 assist in 19 minuti.

Chiudono la notte il netto successo di Charlotte sui Nets (136-117), la vittoria di Chicago su Detroit (115-111) con 28 punti e 14 rimbalzi di Vucevic e 21 del rookie Buzelis, e il 138-118 di Toronto su Atlanta, miglior vittoria di sempre per i Raptors in un debutto stagionale.