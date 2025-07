Niente da fare per il Settebello ai Mondiali di pallanuoto di Singapore, gli azzurri pagano la condotta violenta di Iocchi Gratta.

Prosegue il cammino dell’Italia nei Mondiali di Pallanuoto. Si tratta della 22esima partecipazione degli azzurri in questa competizione. Nove medaglie conquistate dal 1975 in poi, tra cui quattro ori.

In questo Mondiale il Settebello ha conquistato tutte le gare del girone A, battendo Sudafrica, Serbia e Romania. Gli azzurri hanno conquistato l’accesso diretto ai quarti di finale contro la Grecia. Gli avversari dei quarti, invece, si sono dovuti guadagnare l’accesso battendo il Brasile ai playoff. La Grecia, infatti, era arrivata terza nel proprio girone.

Settebello, delusione Mondiali: azzurri eliminati ai quarti di finale

Il Settebello è passato subito in svantaggio a causa della rete di Genidounias su rigore, poi è arrivato il pareggio di Bruni, che sigla il suo quinto gol del torneo. Nonostante il rigore parato da Nicosia, l’Italia si è ritrovata in svantaggio per 6-1 al primo quarto, complice l’espulsione Iocchi Gratta per una ginocchiata ad un avversario.

Nel secondo quarto ritrova il gol Bruni, ma è la Grecia a dominare e il risultato arriva a 9-2. Nel terzo tempo il Settebello rialza la testa e segna quattro gol, ma i greci fanno lo stesso e il parziale non cambia. Tanto equilibrio anche nel secondo tempo, con le due squadre che si sono alternate nelle marcature. La Grecia, però, ha approfittato del largo vantaggio acquisito nei primi tre tempi.

L’ultimo parziale vede l’Italia uscire sconfitta dai quarti di finale per 17 reti a 11. Il Settebello subisce una brutta sconfitta e viene eliminato dai Mondiali di pallanuoto a Singapore. Gli azzurri hanno pagato un pessimo avvio di gara e, soprattuto, l’imprudenza di Iocchi Gratta nel primo parziale. La Grecia affronterà la vincente tra Spagna e Montenegro.