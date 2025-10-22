Seconda serata di Champions League con due italiane impegnate in campo: dopo Inter e Napoli, questa sera è stata la volta di Juventus e Atalanta. I risultati.

Dopo il brutto ko del Napoli e la vittoria netta dell’Inter, questa sera in campo sono scese per il calcio italiano sia la Juventus sia l’Atalanta. Rispettivamente contro Real Madrid e Slavia Praga. I bianconeri per superare un momento negativo e delicato, i nerazzurri per prendere più coraggio e consapevolezza in sé stessi.

Juventus e Atalanta, i risultati delle due italiane in Champions League

Non sono state partite semplici né quella dell’Atalanta né quella della Juventus. La squadra di Tudor, nonostante una buona prestazione e diversi spunti interessanti, è uscita sconfitta di misura dal big match contro il Real Madrid che è terminato 1-0 per il gol segnato da Bellingham al 57′.

Mentre i bergamaschi hanno ottenuto un pareggio in casa contro lo Slavia Praga. La squadra di Juric ha però sprecato tanto ed è uscita dalla gara non senza rimpianti: soprattutto per le occasioni avute con Krstovic nel primo tempo e poi con Scamacca e Sulemana nel secondo tempo.