George Russell si è lasciato andare ad un duro sfogo: il pilota britannico attacca il mondo della Formula 1 e la Pirelli.

George Russell ha lanciato un durissimo messaggi nei confronti della Formula 1, affermando che il campionato è diventato “una gara verso la prima curva” e che “dopo curva 1 diventa una processione”. Il pilota britannico della Mercedes, dopo il GP di Austin, non ha nascosto la frustrazione per una competizione sempre più prevedibile e priva di sorprese. Lo sfogo di Russell funge da campanello d’allarme per uno sport che fatica a ritrovare lo spettacolo.

Russell si sfoga: il pilota Mercedes è amareggiato

Dopo essersi qualificato quarto, Russell ha perso posizioni al via del gran premio a Austin, finendo sesto: “Sono partito bene, ma Max ha chiuso su Lando e sono rimasto bloccato dietro di lui. Lewis e Oscar mi hanno superato e da lì in poi è stato frustrante”.

Secondo Russell, il vero problema è radicato nel margine tecnico minimale tra le monoposto di vertice: “Non c’è degrado delle gomme. Tra la macchina più veloce e quella più lenta nei primi sei ci sono solo tre decimi di differenza, e normalmente servono almeno cinque per provare un sorpasso”.

Il pilota britannico ha evidenziato come la Formula 1 oggi si giochi quasi del tutto in qualifica e nei primi metri di gara, con poco spazio per la strategia e l’imprevedibilità che da sempre hanno reso questo sport unico nel suo genere. “Non ricordo più l’ultima gara con due pit-stop. Ormai tutto si decide in qualifica e alla partenza. Dopo curva 1 diventa una processione”, ha aggiunto Russell.

Russell non ha risparmiato osservazioni neanche sulla casa produttrice degli pneumatici: la Pirelli. Il pilota della Mercedes ha parlato senza peli sulla lingua: “Pirelli fa del suo meglio. Se le gomme degradano troppo, la gente dice che non si può spingere. Se invece non si degradano, la gara è noiosa.

Russell ha poi avanzato un’idea: “Servirebbero pneumatici che ci permettano di andare al massimo, ma che dopo 15 giri perdano prestazione. Le soft dovrebbero durare 12 giri, le medie 15 e le dure 20. Poi dovrebbero calare di colpo, così da favorire strategie diverse e più pit stop”.

Il britannico ha spiegato che vorrebbe vedere una durata più breve degli pneumatici per creare variabilità nelle strategie. Il regolamento entrato in vigore nel 2022, con l’effetto suolo, avrebbe dovuto favorire i sorpassi, ma Russell ha affermato che le monoposto sono tornate difficili da gestire in scia.

“È difficile seguire chi ti precede e anche quando ci riesci, non hai il margine per passare”. Un malcontento che all’interno del paddock hanno palesato anche Lando Norris e Fernando Alonso.