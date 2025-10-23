Fernando Alonso ha espresso un parere molto critico sugli sviluppi visti sin qui in casa Aston Martin: il pilota spagnolo si è sfogato.

Nel corso della sua carriera, Fernando Alonso ha sempre mantenuto una comunicazione schietta e senza filtri, sia con gli avversari che con le scuderie per cui ha corso. Stavolta, nel mirino delle sue critiche è finita l’Aston Martin. L’ex pilota della Ferrari si è mostrato visibilmente amareggiato per i risultati ottenuti, definendo il momento attuale del team tutt’altro che positivo.

Alonso deluso: “La AMR25 non è all’altezza”

Secondo Alonso, la AMR25 non dispone del potenziale necessario per lottare stabilmente nella zona punti. Il due volte campione del mondo ha etichettato la propria squadra come la nona forza in griglia, nonostante i miglioramenti mostrati di recente. Nel weekend di Austin, lo spagnolo ha difeso con tenacia il decimo posto dagli attacchi di Liam Lawson, ma le sensazioni restano negative in vista delle ultime gare.

Alonso ha ammesso: “Non credo che sia stato un weekend particolarmente positivo per noi. Abbiamo tenuto dietro la Racing Bulls, ma Lawson è stato in zona DRS per tutta la gara, questo vuol dire che avevano un ritmo migliore del nostro. Probabilmente oggi siamo la nona forza; Alpine è la squadra che sta faticando di più, ma dopo Alpine non saprei chi mettere”.

Il pilota ha poi rincarato la dose, riconoscendo la superiorità di diverse squadre concorrenti: “La Haas è chiaramente davanti a noi, e anche la Kick Sauber è sicuramente migliore. La Williams, poi, fa un altro campionato. Al momento non ci sono molte squadre dietro di noi. Essere decimi e ottenere un punto è un buon risultato, ma dobbiamo migliorare per il Messico”.

Lo sguardo di Alonso è già rivolto al prossimo appuntamento, il Gran Premio del Messico. L’obiettivo è chiaro: ritrovare competitività e invertire una tendenza che, al momento, vede l’Aston Martin in difficoltà. La speranza di Fernando Alonso è che presto il lavoro in fabbrica possa tradursi in risultati concreti in pista.