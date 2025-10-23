Giornata fitta di eventi sportivi: di seguito tutto il programma per questo giovedì 23 ottobre con gli orari e dove vedere gli eventi.

Giovedì ricco di sport. Il tennista, Jannik Sinner tornerà di scena per un derby tutto italiano contro Flavio Cobolli. In campo anche Lorenzo Musetti, che dovrà vedersela con Tomas Martin Etcheverry. Sarà una giornata caratterizzata anche dal calcio europeo. Questa sera daranno spettacolo i match di Europa League e Conference, che vedranno come protagoniste italiane Bologna, Roma e Fiorentina.

Sport in tv oggi: programma e orari di tutti gli appuntamenti

7.00 Cocciaretto-Wang) – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 14.45), Sky Sport Max (fino alle 20.30), Sky Sport Mix (dalle 13.30), SuperTenniX, Sky Go, NOW

12.00 Tennis, ATP 500 Basilea: ottavi singolare e quarti doppio – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 14.45), Sky Sport Max (fino alle 20.30), Sky Sport Mix (dalle 13.30), Sky Go, NOW, Tennis TV

12.00 Tennis, ATP 500 Vienna: ottavi singolare e doppio (1° match alle 12.00 Berrettini-Norrie, 3° match dalle 12.00 Arnaldi-Zverev, 3° match dalle

12.00 non prima delle 15.00 Darderi/Andreozzi-Romboli/Smith, 4° match dalle 12.00 non prima delle 17.30 Sinner-Cobolli, 5° match dalle

12.00 non prima delle 20.15 Musetti-Etcheverry) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 14.45), Sky Sport Max (fino alle 20.30), Sky Sport Mix (dalle 13.30), Sky Go, NOW, Tennis TV

13.30 Ginnastica artistica, Mondiali: finale all-around individuale femminile – Rai Sport HD, Rai Play

16.00 Ciclismo su pista, Mondiali: 2a giornata, prima sessione – Nessuna copertura tv / streaming

18.45 Calcio, Europa League e Conference League: Diretta Gol (tutti i match a rotazione) – Sky Sport Arena, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: Steaua Bucarest-Bologna – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Conference League: Rapid Vienna-Fiorentina – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: Go Ahead Eagles-Aston Villa – Sky Sport 254, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: Fenerbahçe-Stoccarda – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: Lione-Basilea – Sky Sport 256, Sky Go, NOW

19.30 Basket femminile, Eurolega: Landes-Venezia – YouTube EuroLeague Women

20.30 Basket, Eurolega: Milano-Valencia – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League e Conference League: Diretta Gol (tutti i match a rotazione) – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Roma-Viktoria Plzen – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Nottingham Forest-Porto – TV8 HD, Sky Sport Arena, tv8.it, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Celta Vigo-Nizza – Sky Sport 254, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Celtic-Sturm Graz – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

22.30 Ciclismo su pista, Mondiali: 2a giornata, seconda sessione – Rai Sport HD, Rai Play, discovery+, dalle 24.00 anche su Eurosport 1 HD, DAZN